Хуситы согласились участвовать в войне с Израилем на стороне палестинцев

14 октября 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

Хуситы готовы отправить сотни бойцов на войну с Израилем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Йемене прошли массовые демонстрации в поддержку палестинцев. Мероприятия проходили под контролем группировки «Ансар Алла», известной как хуситы. Представитель организации в эфире телеканала «Аль-Масира» заявил, что они готовы отправить сотни человек для противостояния Израилю. «Мы готовы на реальное участие и отправку сотен тысяч воинов на защиту Палестины, палестинского народа и святых мест», — передает слова представителя хуситов йеменский телеканал . В эфире транслировались кадры демонстрации, на которой тысячи человек скандировали лозунги в поддержку палестинского сопротивления Израилю с флагами Палестины в руках. Представитель хуситов обвинил США, Великобританию и страны Запада в преступлении против палестинского народа. Также он осудил позицию арабских стран во главе с Эмиратами, Саудовской Аравией и Бахрейном в установлении отношений с Израилем. Хуситы — военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена. В 2004 году подняла вооруженное восстание против правительства страны, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями. С начала 2015 года, после захвата столицы Йемена Саны и создания Революционного совета, является де-факто правящей организацией в Йемене. Ранее Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, после атаки боевиками ХАМАС 7 октября на военные и гражданские объекты. В настоящее время ЦАХАЛ проводит сухопутную операцию для проведения локальных рейдов. Власти Израиля призвали примерно 1 млн палестинцев покинуть север сектора Газа в течение суток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Йемене прошли массовые демонстрации в поддержку палестинцев. Мероприятия проходили под контролем группировки «Ансар Алла», известной как хуситы. Представитель организации в эфире телеканала «Аль-Масира» заявил, что они готовы отправить сотни человек для противостояния Израилю. «Мы готовы на реальное участие и отправку сотен тысяч воинов на защиту Палестины, палестинского народа и святых мест», — передает слова представителя хуситов йеменский телеканал. В эфире транслировались кадры демонстрации, на которой тысячи человек скандировали лозунги в поддержку палестинского сопротивления Израилю с флагами Палестины в руках. Представитель хуситов обвинил США, Великобританию и страны Запада в преступлении против палестинского народа. Также он осудил позицию арабских стран во главе с Эмиратами, Саудовской Аравией и Бахрейном в установлении отношений с Израилем. Хуситы — военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена. В 2004 году подняла вооруженное восстание против правительства страны, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями. С начала 2015 года, после захвата столицы Йемена Саны и создания Революционного совета, является де-факто правящей организацией в Йемене. Ранее Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, после атаки боевиками ХАМАС 7 октября на военные и гражданские объекты. В настоящее время ЦАХАЛ проводит сухопутную операцию для проведения локальных рейдов. Власти Израиля призвали примерно 1 млн палестинцев покинуть север сектора Газа в течение суток.