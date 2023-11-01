Немецкий суд признал незаконным изъятие документов и имущества по делу Усманова

01 ноября 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Адвокаты Алишера Усманова призвали соблюдать закон в рамках следственных действий Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Решение суда во Франкфурте-на-Майне признало незаконным удержание документов и имущества, изъятых у российского бизнесмена Алишера Усманова в рамках следственных действий в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе предпринимателя. «Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание Генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Усманова», — передает сообщение пресс-службы Усманова « Газета.ру ». Там добавили, что, согласно решению, они должны быть возвращены владельцам. Адвокаты миллиардера называют следственные действия в Германии «каскадом незаконных действий» и подчеркивают важность соблюдения законов и пресечения произвола. Следствие было сопровождено нарушениями закона и провокационными материалами в СМИ. Обыски были названы необоснованными и незаконными, в том числе обыск в адвокатском бюро в Мюнхене, предоставляющем защиту бизнесмена, заключили в пресс-службе. Осенью 2022 года были проведены обыски на яхте Dilbar в Гамбурге и в квартире друга семьи Усманова. Обыски были проведены сотрудниками прокуратуры и Федерального ведомства уголовной полиции, при поддержке полиции. Земельный суд Франкфурта-на-Майне в мае 2023 года признал четыре ордера на обыск незаконными и отменил их. Однако Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне продолжила удерживать имущество, несмотря на признание обысков незаконными. Алишер Усманов подал иск в Конституционный суд ФРГ из-за обыска на яхте Dilbar и считает санкции в свой адрес безосновательными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение суда во Франкфурте-на-Майне признало незаконным удержание документов и имущества, изъятых у российского бизнесмена Алишера Усманова в рамках следственных действий в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе предпринимателя. «Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание Генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Усманова», — передает сообщение пресс-службы Усманова «Газета.ру». Там добавили, что, согласно решению, они должны быть возвращены владельцам. Адвокаты миллиардера называют следственные действия в Германии «каскадом незаконных действий» и подчеркивают важность соблюдения законов и пресечения произвола. Следствие было сопровождено нарушениями закона и провокационными материалами в СМИ. Обыски были названы необоснованными и незаконными, в том числе обыск в адвокатском бюро в Мюнхене, предоставляющем защиту бизнесмена, заключили в пресс-службе. Осенью 2022 года были проведены обыски на яхте Dilbar в Гамбурге и в квартире друга семьи Усманова. Обыски были проведены сотрудниками прокуратуры и Федерального ведомства уголовной полиции, при поддержке полиции. Земельный суд Франкфурта-на-Майне в мае 2023 года признал четыре ордера на обыск незаконными и отменил их. Однако Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне продолжила удерживать имущество, несмотря на признание обысков незаконными. Алишер Усманов подал иск в Конституционный суд ФРГ из-за обыска на яхте Dilbar и считает санкции в свой адрес безосновательными.