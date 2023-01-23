Алишер Усманов объявил об уходе на пенсию

Алишер Усманов уходит с поста в связи с выходом на пенсию
Российский бизнесмен Алишер Усманов намерен покинуть Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к РСПП.
«В связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности», — написал Алишер Усманов в своем заявлении. Фотографию заявления опубликовал telegram-канал Brief. Достоверность документа подтвердил источник РБК. Также источник из РСПП сообщил агентству, что 25 января пройдет заседание Бюро союза, на котором будет рассмотрено заявление бизнесмена.
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