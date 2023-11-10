Генсек НАТО заявил о необходимости усиления альянса из-за решения России

Столтенберг: НАТО нуждается в усилении после выхода РФ из ДОВСЕ

10 ноября 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Решение России заставляет НАТО усиливаться, заявил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Существует необходимость усиления альянса НАТО в связи с решением России по выходу из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Такое заявление на пресс-конференции в Берлине сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Выход России из ДОВСЕ сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», — заявил Столтенберг. Он добавил, что выход РФ из договора, якобы привел к тому, что механизмы контроля над вооружениями в мире перестали действовать. В полночь 7 ноября 2023 года Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, и теперь этот документ утратил свою силу для Москвы. Россия приостановила действие Договора из-за «деструктивной позиции США и их союзников» в 2007 году, и считает формальное сохранение ДОВСЕ при разжигании конфликта на Украине и приеме Финляндии в НАТО неприемлемым.

Существует необходимость усиления альянса НАТО в связи с решением России по выходу из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Такое заявление на пресс-конференции в Берлине сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Выход России из ДОВСЕ сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», — заявил Столтенберг. Он добавил, что выход РФ из договора, якобы привел к тому, что механизмы контроля над вооружениями в мире перестали действовать. В полночь 7 ноября 2023 года Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, и теперь этот документ утратил свою силу для Москвы. Россия приостановила действие Договора из-за «деструктивной позиции США и их союзников» в 2007 году, и считает формальное сохранение ДОВСЕ при разжигании конфликта на Украине и приеме Финляндии в НАТО неприемлемым.