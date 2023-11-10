Генсек НАТО заявил о необходимости усиления альянса из-за решения России

Столтенберг: НАТО нуждается в усилении после выхода РФ из ДОВСЕ
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Решение России заставляет НАТО усиливаться, заявил Йенс Столтенберг Фото:

Существует необходимость усиления альянса НАТО в связи с решением России по выходу из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Такое заявление на пресс-конференции в Берлине сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Выход России из ДОВСЕ сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», — заявил Столтенберг. Он добавил, что выход РФ из договора, якобы привел к тому, что механизмы контроля над вооружениями в мире перестали действовать.

В полночь 7 ноября 2023 года Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, и теперь этот документ утратил свою силу для Москвы. Россия приостановила действие Договора из-за «деструктивной позиции США и их союзников» в 2007 году, и считает формальное сохранение ДОВСЕ при разжигании конфликта на Украине и приеме Финляндии в НАТО неприемлемым.

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Существует необходимость усиления альянса НАТО в связи с решением России по выходу из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Такое заявление на пресс-конференции в Берлине сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Выход России из ДОВСЕ сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», — заявил Столтенберг. Он добавил, что выход РФ из договора, якобы привел к тому, что механизмы контроля над вооружениями в мире перестали действовать. В полночь 7 ноября 2023 года Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, и теперь этот документ утратил свою силу для Москвы. Россия приостановила действие Договора из-за «деструктивной позиции США и их союзников» в 2007 году, и считает формальное сохранение ДОВСЕ при разжигании конфликта на Украине и приеме Финляндии в НАТО неприемлемым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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