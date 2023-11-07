НАТО: Россия создала новую угрозу евроатлантической безопасности

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Нато.вооружение. техника. stock, нато, флаг, nato, североатлантический альянс, stock
Члены НАТО приостановили действие ДОВСЕ на неопределенный срок Фото:

Россия подорвала евроатлантическую безопасность тем, что вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

«Союзники осуждают решение России о выходе из ДОВСЕ. <…> Выход России является крайним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность», — говорится в документе, опубликованном на сайте альянса. Отмечается, что члены НАТО, которые являются участниками договора, также приостанавливают его действие на неопределенный срок.

Россия полностью вышла из ДОВСЕ в полночь 7 ноября. Государство еще в 2007 году приостановило действие договора из-за действий НАТО. Также на выход России из ДОВСЕ повлияло принятие в альянс Финляндии и финансирование Украины Западом.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года. В силу он вступил спустя два года. Для стран, которые подписали договор, устанавливались ограничения по количеству военной техники на территории от Атлантического океана до Уральских гор. Тем самым у НАТО и ОВД было установлено равновесие сил на пониженных уровнях.

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Россия подорвала евроатлантическую безопасность тем, что вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщили в пресс-службе НАТО. «Союзники осуждают решение России о выходе из ДОВСЕ. <…> Выход России является крайним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность», — говорится в документе, опубликованном на сайте альянса. Отмечается, что члены НАТО, которые являются участниками договора, также приостанавливают его действие на неопределенный срок. Россия полностью вышла из ДОВСЕ в полночь 7 ноября. Государство еще в 2007 году приостановило действие договора из-за действий НАТО. Также на выход России из ДОВСЕ повлияло принятие в альянс Финляндии и финансирование Украины Западом. ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года. В силу он вступил спустя два года. Для стран, которые подписали договор, устанавливались ограничения по количеству военной техники на территории от Атлантического океана до Уральских гор. Тем самым у НАТО и ОВД было установлено равновесие сил на пониженных уровнях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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