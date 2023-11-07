НАТО: Россия создала новую угрозу евроатлантической безопасности

07 ноября 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Члены НАТО приостановили действие ДОВСЕ на неопределенный срок Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Россия подорвала евроатлантическую безопасность тем, что вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщили в пресс-службе НАТО. «Союзники осуждают решение России о выходе из ДОВСЕ. <…> Выход России является крайним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность», — говорится в документе, опубликованном на сайте альянса . Отмечается, что члены НАТО, которые являются участниками договора, также приостанавливают его действие на неопределенный срок. Россия полностью вышла из ДОВСЕ в полночь 7 ноября. Государство еще в 2007 году приостановило действие договора из-за действий НАТО. Также на выход России из ДОВСЕ повлияло принятие в альянс Финляндии и финансирование Украины Западом. ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года. В силу он вступил спустя два года. Для стран, которые подписали договор, устанавливались ограничения по количеству военной техники на территории от Атлантического океана до Уральских гор. Тем самым у НАТО и ОВД было установлено равновесие сил на пониженных уровнях.

Россия подорвала евроатлантическую безопасность тем, что вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщили в пресс-службе НАТО. «Союзники осуждают решение России о выходе из ДОВСЕ. <…> Выход России является крайним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность», — говорится в документе, опубликованном на сайте альянса. Отмечается, что члены НАТО, которые являются участниками договора, также приостанавливают его действие на неопределенный срок. Россия полностью вышла из ДОВСЕ в полночь 7 ноября. Государство еще в 2007 году приостановило действие договора из-за действий НАТО. Также на выход России из ДОВСЕ повлияло принятие в альянс Финляндии и финансирование Украины Западом. ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года. В силу он вступил спустя два года. Для стран, которые подписали договор, устанавливались ограничения по количеству военной техники на территории от Атлантического океана до Уральских гор. Тем самым у НАТО и ОВД было установлено равновесие сил на пониженных уровнях.