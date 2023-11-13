ВС России отошли от Днепра

Войска группировки «Днепр» переброшены на более выгодные рубежи, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командующими ВС РФ принято решение о переброске войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Командование группировки „Днепр“ решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что после данной перегруппировки группировка освободит часть своих сил, которые будут задействованы для наступления по другим направлениям.
Обновлено в 11:10 по Мск. РИА Новости сообщает, что данная информация аннулирована.
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