ВС России отошли от Днепра

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Войска группировки «Днепр» переброшены на более выгодные рубежи, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Командующими ВС РФ принято решение о переброске войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Командование группировки „Днепр“ решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что после данной перегруппировки группировка освободит часть своих сил, которые будут задействованы для наступления по другим направлениям.

Обновлено в 11:10 по Мск. РИА Новости сообщает, что данная информация аннулирована.

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Командующими ВС РФ принято решение о переброске войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Командование группировки „Днепр“ решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что после данной перегруппировки группировка освободит часть своих сил, которые будут задействованы для наступления по другим направлениям. Обновлено в 11:10 по Мск. РИА Новости сообщает, что данная информация аннулирована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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