Армия РФ сорвала попытку ВСУ высадиться на левый берег Днепра

ВС РФ из расчета «Град» сорвали высадку ВСУ на левый берег Днепра
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские солдаты сорвали попытку Вооруженных сил Украины переправиться на левый берег Днепра. Переброске украинских сил помешал расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом рассказал боец группировки «Днепр» с позывным «Ротор».
«На фронте всегда горячая. Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро. Враг даже иногда забывает про мысль, чтобы сюда перебираться [на левый берег Днепра]», — подчеркнул «Ротор» в разговоре с РИА Новости. Украинцы были поражены на херсонском направлении.
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