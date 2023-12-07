Mash: восьмиклассница после стрельбы в школе покончила с собой

Восьмиклассница пронесла в школу дробовик, пишет Mash
В гимназии №5 в Брянске произошла стрельба, в которой участвовала восьмиклассница. Предварительно известно, что девочка, использовав дробовик, ранила двух человек и затем покончила с собой.
«Предварительно, из дробовика девочка ранила двух человек, после чего покончила с собой», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что причины этого инцидента пока остаются неизвестными.
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