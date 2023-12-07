Mash: восьмиклассница после стрельбы в школе покончила с собой

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Двойное убийство на Билимбаевской, 25/1. Екатеринбург, школа 149
Восьмиклассница пронесла в школу дробовик, пишет Mash Фото:

В гимназии №5 в Брянске произошла стрельба, в которой участвовала восьмиклассница. Предварительно известно, что девочка, использовав дробовик, ранила двух человек и затем покончила с собой.

«Предварительно, из дробовика девочка ранила двух человек, после чего покончила с собой», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что причины этого инцидента пока остаются неизвестными.

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В гимназии №5 в Брянске произошла стрельба, в которой участвовала восьмиклассница. Предварительно известно, что девочка, использовав дробовик, ранила двух человек и затем покончила с собой. «Предварительно, из дробовика девочка ранила двух человек, после чего покончила с собой», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что причины этого инцидента пока остаются неизвестными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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