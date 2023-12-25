Путин подписал закон о пенсионных накоплениях

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин подписал законопроект о пенсионных накоплениях, которые регулируют перевод пенсий Фото:

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о пенсионных накоплениях. Согласно ему, теперь будет регулироваться перевод пенсий в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин подписал закон „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“. Он направлен на совершенствование правового регулирования деятельности по формированию долгосрочных сбережений граждан, осуществляемой негосударственными пенсионными фондами», — отмечается на сайте.

В России могут повысить пенсии многодетным матерям. Об этом сообщал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. В Соцфонде также обещали досрочно выдать пенсии россиянам за январь. В следующем году также обещали увеличить стоимость одного пенсионного коэффициента до 133,05 рублей.

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Президент России Владимир Путин подписал законопроект о пенсионных накоплениях. Согласно ему, теперь будет регулироваться перевод пенсий в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Владимир Путин подписал закон „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“. Он направлен на совершенствование правового регулирования деятельности по формированию долгосрочных сбережений граждан, осуществляемой негосударственными пенсионными фондами», — отмечается на сайте. В России могут повысить пенсии многодетным матерям. Об этом сообщал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. В Соцфонде также обещали досрочно выдать пенсии россиянам за январь. В следующем году также обещали увеличить стоимость одного пенсионного коэффициента до 133,05 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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