Путин подписал закон о пенсионных накоплениях

25 декабря 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал законопроект о пенсионных накоплениях, которые регулируют перевод пенсий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал законопроект о пенсионных накоплениях. Согласно ему, теперь будет регулироваться перевод пенсий в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Владимир Путин подписал закон „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“. Он направлен на совершенствование правового регулирования деятельности по формированию долгосрочных сбережений граждан, осуществляемой негосударственными пенсионными фондами», — отмечается на сайте. В России могут повысить пенсии многодетным матерям. Об этом сообщал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. В Соцфонде также обещали досрочно выдать пенсии россиянам за январь. В следующем году также обещали увеличить стоимость одного пенсионного коэффициента до 133,05 рублей.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о пенсионных накоплениях. Согласно ему, теперь будет регулироваться перевод пенсий в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Владимир Путин подписал закон „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“. Он направлен на совершенствование правового регулирования деятельности по формированию долгосрочных сбережений граждан, осуществляемой негосударственными пенсионными фондами», — отмечается на сайте. В России могут повысить пенсии многодетным матерям. Об этом сообщал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. В Соцфонде также обещали досрочно выдать пенсии россиянам за январь. В следующем году также обещали увеличить стоимость одного пенсионного коэффициента до 133,05 рублей.