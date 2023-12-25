Соцфонд: пособия и пенсии за январь придут досрочно

25 декабря 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Детские выплаты и пособия для военных и их семей придут россиянам не позже 28 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU Большинство жителей России, которым положены пенсии и различные пособия, получат их в конце декабря. Отмечается, что те деньги, которые будут отправлены почтой, придут уже в январе 2024 года. Об этом сообщает Социальный фонд России. «Средства на выплату <…>, как правило, поступают в кредитные организации от СФР в конце декабря», — передает Соцфонд на своем сайте. Уточняется, что банки сразу же начисляют деньги на счета получателей. Кроме того, не позже 28 декабря жителям России придут также и детские выплаты, ежемесячная выплата из средств маткапитала и пособия для военных и их родных. Соцфонд отмечает, что те деньги, которые будут доставляться почтой, придут уже в январе. Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года россиян ожидают значительные изменения в социально-экономической сфере. В частности, одна из корректировок коснется повышения пенсий. Стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится до 133,05 рублей. А фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 8 134,88 рублей. Кроме того, вступят в силу поправки, согласно которым будут сохранены пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при досрочном выходе на работу.

Большинство жителей России, которым положены пенсии и различные пособия, получат их в конце декабря. Отмечается, что те деньги, которые будут отправлены почтой, придут уже в январе 2024 года. Об этом сообщает Социальный фонд России. «Средства на выплату <…>, как правило, поступают в кредитные организации от СФР в конце декабря», — передает Соцфонд на своем сайте. Уточняется, что банки сразу же начисляют деньги на счета получателей. Кроме того, не позже 28 декабря жителям России придут также и детские выплаты, ежемесячная выплата из средств маткапитала и пособия для военных и их родных. Соцфонд отмечает, что те деньги, которые будут доставляться почтой, придут уже в январе. Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года россиян ожидают значительные изменения в социально-экономической сфере. В частности, одна из корректировок коснется повышения пенсий. Стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится до 133,05 рублей. А фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 8 134,88 рублей. Кроме того, вступят в силу поправки, согласно которым будут сохранены пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при досрочном выходе на работу.