Генерал Фрейдинг: РФ может применять в военных целях лампочки для холодильников

30 декабря 2023 в 06:27 Размер текста - 17 +

Кристиан Фрейдинг заявил, что Запад не верил в возможность России выстоять под санкциями Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад недооценивает возможности военно-промышленного комплекса России и готовность ее союзников снабжать страну всем необходимым. РФ может использовать в военных целях даже лампочки для холодильников, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг. «Мы не отдавали себе отчет в том, что им удастся то, что мы сейчас наблюдаем: наращивание военно-промышленного комплекса (России — прим. URA.RU), его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим <…> Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях», — рассказал немецкой газете Кристиан Фрейдинг. Он отметил, что страны Запада не верили, что Россия сможет выстоять под гнетом санкций. Из-за этого были проигнорированы некоторые возможности РФ в украинском конфликте, включая помощь со стороны союзников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай решительно опроверг планы помощи России с вооружением, передает «Национальная служба новостей». Он уточнил, что эта информация не соответствует действительности и «добавить здесь нечего». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад недооценивает возможности военно-промышленного комплекса России и готовность ее союзников снабжать страну всем необходимым. РФ может использовать в военных целях даже лампочки для холодильников, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг. «Мы не отдавали себе отчет в том, что им удастся то, что мы сейчас наблюдаем: наращивание военно-промышленного комплекса (России — прим. URA.RU), его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим <…> Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях», — рассказал немецкой газете Кристиан Фрейдинг. Он отметил, что страны Запада не верили, что Россия сможет выстоять под гнетом санкций. Из-за этого были проигнорированы некоторые возможности РФ в украинском конфликте, включая помощь со стороны союзников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай решительно опроверг планы помощи России с вооружением, передает «Национальная служба новостей». Он уточнил, что эта информация не соответствует действительности и «добавить здесь нечего».