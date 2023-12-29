29 декабря 2023

Генерал Фрейдинг: РФ может применять в военных целях лампочки для холодильников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, завод, боеприпас, конвейер, бомба,  stock
Кристиан Фрейдинг заявил, что Запад не верил в возможность России выстоять под санкциями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад недооценивает возможности военно-промышленного комплекса России и готовность ее союзников снабжать страну всем необходимым. РФ может использовать в военных целях даже лампочки для холодильников, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

«Мы не отдавали себе отчет в том, что им удастся то, что мы сейчас наблюдаем: наращивание военно-промышленного комплекса (России — прим. URA.RU), его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим <…> Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях», — рассказал немецкой газете Кристиан Фрейдинг.

Он отметил, что страны Запада не верили, что Россия сможет выстоять под гнетом санкций. Из-за этого были проигнорированы некоторые возможности РФ в украинском конфликте, включая помощь со стороны союзников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай решительно опроверг планы помощи России с вооружением, передает «Национальная служба новостей». Он уточнил, что эта информация не соответствует действительности и «добавить здесь нечего».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад недооценивает возможности военно-промышленного комплекса России и готовность ее союзников снабжать страну всем необходимым. РФ может использовать в военных целях даже лампочки для холодильников, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг. «Мы не отдавали себе отчет в том, что им удастся то, что мы сейчас наблюдаем: наращивание военно-промышленного комплекса (России — прим. URA.RU), его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим <…> Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях», — рассказал немецкой газете Кристиан Фрейдинг. Он отметил, что страны Запада не верили, что Россия сможет выстоять под гнетом санкций. Из-за этого были проигнорированы некоторые возможности РФ в украинском конфликте, включая помощь со стороны союзников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай решительно опроверг планы помощи России с вооружением, передает «Национальная служба новостей». Он уточнил, что эта информация не соответствует действительности и «добавить здесь нечего».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...