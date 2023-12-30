Польские военные не нашли ракету, упавшую со стороны Украины

Для поиска ракеты было задействовано 500 человек
Военные Польши не нашли на своей территории ракету, которая упала со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВС республики.
«Результат поиска отрицательный. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинска», — говорится в сообщении Минобороны Польши, опубликованном в соцсети X. Отмечается, что военные больше не будут искать упавшую ракету.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинская ракета пересекла воздушное пространство Польши. Для ее поисков было задействовано почти 500 человек.
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