Польские военные не нашли ракету, упавшую со стороны Украины

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Для поиска ракеты было задействовано 500 человек Фото:

Военные Польши не нашли на своей территории ракету, которая упала со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВС республики.

«Результат поиска отрицательный. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинска», — говорится в сообщении Минобороны Польши, опубликованном в соцсети X. Отмечается, что военные больше не будут искать упавшую ракету.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинская ракета пересекла воздушное пространство Польши. Для ее поисков было задействовано почти 500 человек.

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Военные Польши не нашли на своей территории ракету, которая упала со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВС республики. «Результат поиска отрицательный. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинска», — говорится в сообщении Минобороны Польши, опубликованном в соцсети X. Отмечается, что военные больше не будут искать упавшую ракету. Ранее в Минобороны сообщили, что украинская ракета пересекла воздушное пространство Польши. Для ее поисков было задействовано почти 500 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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