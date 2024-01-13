Wildberries отреагировал на заявление, что сгоревший склад работал незаконно

В Wildberries сообщили, что получили разрешение на работу склада, где был пожар
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У склада Wildberries, где был пожар, было разрешение на работу, сообщили в компании Фото:

У сгоревшего склада Wildberries в Шушарах имелось заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Так представители маркетплейса ответили на сообщения, что склад работал незаконно.

«В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения», — сообщили РБК в Wildberries. Там подчеркнули, что Госстройнадзор выдал заключение, что склад соответствует всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным.

Ранее врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров заявил, что склад, где утром произошел крупный пожар, работал незаконно. По словам Захарова, ведомство не выдавало разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию.

Пожар на складе Wildberries в Петербурге произошел утром 13 января. Площадь возгорания составила боле 70 тысяч квадратных метров. Страховщики подсчитали, что маркетплейс потерял более 10 миллиардов рублей из-за ЧП.

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У сгоревшего склада Wildberries в Шушарах имелось заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Так представители маркетплейса ответили на сообщения, что склад работал незаконно. «В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения», — сообщили РБК в Wildberries. Там подчеркнули, что Госстройнадзор выдал заключение, что склад соответствует всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным. Ранее врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров заявил, что склад, где утром произошел крупный пожар, работал незаконно. По словам Захарова, ведомство не выдавало разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию. Пожар на складе Wildberries в Петербурге произошел утром 13 января. Площадь возгорания составила боле 70 тысяч квадратных метров. Страховщики подсчитали, что маркетплейс потерял более 10 миллиардов рублей из-за ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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