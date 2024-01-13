Wildberries отреагировал на заявление, что сгоревший склад работал незаконно

У сгоревшего склада Wildberries в Шушарах имелось заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Так представители маркетплейса ответили на сообщения, что склад работал незаконно.
«В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения», — сообщили РБК в Wildberries. Там подчеркнули, что Госстройнадзор выдал заключение, что склад соответствует всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным.
Ранее врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров заявил, что склад, где утром произошел крупный пожар, работал незаконно. По словам Захарова, ведомство не выдавало разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию.
Пожар на складе Wildberries в Петербурге произошел утром 13 января. Площадь возгорания составила боле 70 тысяч квадратных метров. Страховщики подсчитали, что маркетплейс потерял более 10 миллиардов рублей из-за ЧП.
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