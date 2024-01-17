Военного строителя будут судить за взятки, полученные ее любовником

18 января 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

В Москве под суд попала военный строитель Беккер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве под суд попала бывший руководитель военно-строительного управления №415 Анастасия Беккер. Она обвиняется в том, что трудоустроила своего любовника на должность в организацию, которая затем должна была получить выгодные военные заказы. Об этом сообщили представители следствия. «Летом 2019 года Главное военно-строительное управление №415, где замначальника работала Беккер, заключило с Минобороны пять контрактов на 1,2 млрд руб. Соисполнителем работ Беккер предложила стать руководству ООО ПКП „Импульс“, которое за это трудоустроило к себе на работу ее сожителя», — передает « Коммерсант », ссылаясь на данные следствия. По данным следствия, любовник Беккер — Рябов получил по март 2020 года в «Импульсе» в качестве зарплаты свыше двух миллионов рублей. Ему как замгендиректора ООО была назначена зарплата 350 тысяч рублей в месяц. Правоохранительные органы продолжают поиск Рябова.

В Москве под суд попала бывший руководитель военно-строительного управления №415 Анастасия Беккер. Она обвиняется в том, что трудоустроила своего любовника на должность в организацию, которая затем должна была получить выгодные военные заказы. Об этом сообщили представители следствия. «Летом 2019 года Главное военно-строительное управление №415, где замначальника работала Беккер, заключило с Минобороны пять контрактов на 1,2 млрд руб. Соисполнителем работ Беккер предложила стать руководству ООО ПКП „Импульс“, которое за это трудоустроило к себе на работу ее сожителя», — передает «Коммерсант», ссылаясь на данные следствия. По данным следствия, любовник Беккер — Рябов получил по март 2020 года в «Импульсе» в качестве зарплаты свыше двух миллионов рублей. Ему как замгендиректора ООО была назначена зарплата 350 тысяч рублей в месяц. Правоохранительные органы продолжают поиск Рябова.