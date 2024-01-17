17 января 2024

Военного строителя будут судить за взятки, полученные ее любовником

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
В Москве под суд попала военный строитель Беккер Фото:

В Москве под суд попала бывший руководитель военно-строительного управления №415 Анастасия Беккер. Она обвиняется в том, что трудоустроила своего любовника на должность в организацию, которая затем должна была получить выгодные военные заказы. Об этом сообщили представители следствия.

«Летом 2019 года Главное военно-строительное управление №415, где замначальника работала Беккер, заключило с Минобороны пять контрактов на 1,2 млрд руб. Соисполнителем работ Беккер предложила стать руководству ООО ПКП „Импульс“, которое за это трудоустроило к себе на работу ее сожителя», — передает «Коммерсант», ссылаясь на данные следствия.

По данным следствия, любовник Беккер — Рябов получил по март 2020 года в «Импульсе» в качестве зарплаты свыше двух миллионов рублей. Ему как замгендиректора ООО была назначена зарплата 350 тысяч рублей в месяц. Правоохранительные органы продолжают поиск Рябова.

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В Москве под суд попала бывший руководитель военно-строительного управления №415 Анастасия Беккер. Она обвиняется в том, что трудоустроила своего любовника на должность в организацию, которая затем должна была получить выгодные военные заказы. Об этом сообщили представители следствия. «Летом 2019 года Главное военно-строительное управление №415, где замначальника работала Беккер, заключило с Минобороны пять контрактов на 1,2 млрд руб. Соисполнителем работ Беккер предложила стать руководству ООО ПКП „Импульс“, которое за это трудоустроило к себе на работу ее сожителя», — передает «Коммерсант», ссылаясь на данные следствия. По данным следствия, любовник Беккер — Рябов получил по март 2020 года в «Импульсе» в качестве зарплаты свыше двух миллионов рублей. Ему как замгендиректора ООО была назначена зарплата 350 тысяч рублей в месяц. Правоохранительные органы продолжают поиск Рябова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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