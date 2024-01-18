Лавров: Россия очистилась от ненужных людей

18 января 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров отметил, что СВО на Украине позволила «очистить Россию» от лишних людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спецоперация на Украине позволила «очистить» Россию от людей, которые не ощущали причастность к своему народу и покинули страну. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. «Специальная военная операция на Украине небывало сплотила наше общество. Также она способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской и российской истории и культуре», — подчеркнул Сергей Лавров во время итоговой пресс-конференции. Ее транслирует телеканал «Россия 24». После начала спецоперации на Украине некоторые россияне покинули страну. Среди них, например, были такие медийные личности, как певица Алла Пугачева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал способствовать возвращению таких людей.

Спецоперация на Украине позволила «очистить» Россию от людей, которые не ощущали причастность к своему народу и покинули страну. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. «Специальная военная операция на Украине небывало сплотила наше общество. Также она способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской и российской истории и культуре», — подчеркнул Сергей Лавров во время итоговой пресс-конференции. Ее транслирует телеканал «Россия 24». После начала спецоперации на Украине некоторые россияне покинули страну. Среди них, например, были такие медийные личности, как певица Алла Пугачева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал способствовать возвращению таких людей.