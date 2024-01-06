06 января 2024

Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул РФ и осознал ошибку

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Патриарх Кирилл. Тюмень, патриарх кирилл, патриарх, гундяев кирилл
Патриарх Кирилл попросил прощать россиян, покинувших Родину в трудную минуту Фото:

Россия, согласно христианским принципам милосердия, не должна отвергать людей, которые покинули страну и затем осознали свою ошибку. Об этом рассказал в рождественском интервью патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть. Другого подхода к этой теме, кроме христианского, я сформулировать не могу», — передает телеканал «Россия 1» слова патриарха Кирилла.

Патриарх подчеркнул, что уехать за границу могли вполне достойные россияне. Он добавил, что многие из них сначала испугались трудностей, но потом осознали ошибку и раскаялись. По словам Кирилла, страна должна принять и простить тех, кто возвращается в родной дом.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что необходимо создавать условия для возвращения покинувших страну россиян. Он уточнил, что необходим индивидуальный подход к каждому такому случаю, передает «Национальная служба новостей».

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Россия, согласно христианским принципам милосердия, не должна отвергать людей, которые покинули страну и затем осознали свою ошибку. Об этом рассказал в рождественском интервью патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть. Другого подхода к этой теме, кроме христианского, я сформулировать не могу», — передает телеканал «Россия 1» слова патриарха Кирилла. Патриарх подчеркнул, что уехать за границу могли вполне достойные россияне. Он добавил, что многие из них сначала испугались трудностей, но потом осознали ошибку и раскаялись. По словам Кирилла, страна должна принять и простить тех, кто возвращается в родной дом. Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что необходимо создавать условия для возвращения покинувших страну россиян. Он уточнил, что необходим индивидуальный подход к каждому такому случаю, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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