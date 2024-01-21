Американская сеть коворкингов WeWork продаст свой бизнес в России

22 января 2024 в 04:02 Размер текста - 17 +

Американская компания продает коворкинги в России Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сеть коворкингов WeWork (США) собирается продать свой бизнес в России. Об этом рассказал источник, близкий к компании. «Сделка по продаже сети коворкингов WeWork рассматривается правительственной комиссией. Коворкинги могут перейти инвесткомпании O1 Properties, которая является одним из крупнейших владельцев офисной недвижимости в Москве», — передают «Ведомости», ссылаясь на источники. По данным издания, частью сделки станут четыре площадки в Москве общей площадью около 18 000 квадратных метров. Там работают примерно три тысячи сотрудников. Коворкинг происходит от английского co-working, то есть совместная работа. В современном понимании термин означает пространство, в котором люди собираются и работают как с командой, так и поодиночке. Большая часть иностранных фирм и компаний продолжили свою деятельность на территории России после заявлений о скором уходе с рынка на фоне проводимой на Украине специальной операции. Обещания покинуть РФ сделали несколько сотен компаний, но выполнил их лишь малый процент. Часть из них сильно зависят от российского бизнеса, поэтому издержки перевешивают потенциальные репутационные риски, передает телеканал 360.

Сеть коворкингов WeWork (США) собирается продать свой бизнес в России. Об этом рассказал источник, близкий к компании. «Сделка по продаже сети коворкингов WeWork рассматривается правительственной комиссией. Коворкинги могут перейти инвесткомпании O1 Properties, которая является одним из крупнейших владельцев офисной недвижимости в Москве», — передают «Ведомости», ссылаясь на источники. По данным издания, частью сделки станут четыре площадки в Москве общей площадью около 18 000 квадратных метров. Там работают примерно три тысячи сотрудников. Коворкинг происходит от английского co-working, то есть совместная работа. В современном понимании термин означает пространство, в котором люди собираются и работают как с командой, так и поодиночке. Большая часть иностранных фирм и компаний продолжили свою деятельность на территории России после заявлений о скором уходе с рынка на фоне проводимой на Украине специальной операции. Обещания покинуть РФ сделали несколько сотен компаний, но выполнил их лишь малый процент. Часть из них сильно зависят от российского бизнеса, поэтому издержки перевешивают потенциальные репутационные риски, передает телеканал 360.