Король Карл III, у которого обнаружили рак, обратился к нации

«Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни», — говорится в заявлении короля. Он отметил, что все, кто страдает от этой болезни, знают, что слова поддержки это самое большое утешение.
Ранее у монарха обнаружили рак. Он не будет исполнять официальные обязанности пока восстанавливается после операции, пишет Sky News. Заболевание у Карла III удалось выявить на ранней стадии, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.
Король Карл III поблагодарил британцев за слова поддержки, которые он получил в последние несколько дней. Его заявление к нации опубликовано на сайте Букингемского дворца. «Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни», — говорится в заявлении короля. Он отметил, что все, кто страдает от этой болезни, знают, что слова поддержки это самое большое утешение. Ранее у монарха обнаружили рак. Он не будет исполнять официальные обязанности пока восстанавливается после операции, пишет Sky News. Заболевание у Карла III удалось выявить на ранней стадии, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.