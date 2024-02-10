10 февраля 2024

Король Карл III, у которого обнаружили рак, обратился к нации

Карл III поблагодарил британцев за беспокойство о его здоровье
© Служба новостей «URA.RU»
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Коронация Карла III. stock. Лондон, карета, король, карл,  stock
Карл III поблагодарил британцев за сообщения поддержки Фото:

Король Карл III поблагодарил британцев за слова поддержки, которые он получил в последние несколько дней. Его заявление к нации опубликовано на сайте Букингемского дворца.

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«Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни», — говорится в заявлении короля. Он отметил, что все, кто страдает от этой болезни, знают, что слова поддержки это самое большое утешение.

Ранее у монарха обнаружили рак. Он не будет исполнять официальные обязанности пока восстанавливается после операции, пишет Sky News. Заболевание у Карла III удалось выявить на ранней стадии, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.

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Король Карл III поблагодарил британцев за слова поддержки, которые он получил в последние несколько дней. Его заявление к нации опубликовано на сайте Букингемского дворца. «Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни», — говорится в заявлении короля. Он отметил, что все, кто страдает от этой болезни, знают, что слова поддержки это самое большое утешение. Ранее у монарха обнаружили рак. Он не будет исполнять официальные обязанности пока восстанавливается после операции, пишет Sky News. Заболевание у Карла III удалось выявить на ранней стадии, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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