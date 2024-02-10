Король Карл III, у которого обнаружили рак, обратился к нации

Карл III поблагодарил британцев за беспокойство о его здоровье

11 февраля 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Карл III поблагодарил британцев за сообщения поддержки Фото: Министерство обороны Великобритании Король Карл III поблагодарил британцев за слова поддержки, которые он получил в последние несколько дней. Его заявление к нации опубликовано на сайте Букингемского дворца. Новость по теме Как на Западе отреагировали на новость о раке у короля Карла III «Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни», — говорится в заявлении короля. Он отметил, что все, кто страдает от этой болезни, знают, что слова поддержки это самое большое утешение. Ранее у монарха обнаружили рак. Он не будет исполнять официальные обязанности пока восстанавливается после операции, пишет Sky News. Заболевание у Карла III удалось выявить на ранней стадии, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.

Король Карл III поблагодарил британцев за слова поддержки, которые он получил в последние несколько дней. Его заявление к нации опубликовано на сайте Букингемского дворца. «Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни», — говорится в заявлении короля. Он отметил, что все, кто страдает от этой болезни, знают, что слова поддержки это самое большое утешение. Ранее у монарха обнаружили рак. Он не будет исполнять официальные обязанности пока восстанавливается после операции, пишет Sky News. Заболевание у Карла III удалось выявить на ранней стадии, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.