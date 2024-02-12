Против Ивлеевой подали новый иск за «голую вечеринку»

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Против блогера Анастасии Ивлеевой, которая устроила «голую вечеринку» в декабре 2023 года, подали новый иск. Сумма претензии составила миллиард рублей.
«Суд в Москве зарегистрировал иск к Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Евтушенкову на 1 млрд руб к каждому из-за вечеринки в «Мутаборе», — передают РИА Новости. Это не первый судебный иск, поступивший против Ивлеевой.
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