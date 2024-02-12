Против Ивлеевой подали новый иск за «голую вечеринку»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
. Фото:

Против блогера Анастасии Ивлеевой, которая устроила «голую вечеринку» в декабре 2023 года, подали новый иск. Сумма претензии составила миллиард рублей.

«Суд в Москве зарегистрировал иск к Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Евтушенкову на 1 млрд руб к каждому из-за вечеринки в «Мутаборе», — передают РИА Новости. Это не первый судебный иск, поступивший против Ивлеевой.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Против блогера Анастасии Ивлеевой, которая устроила «голую вечеринку» в декабре 2023 года, подали новый иск. Сумма претензии составила миллиард рублей. «Суд в Москве зарегистрировал иск к Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Евтушенкову на 1 млрд руб к каждому из-за вечеринки в «Мутаборе», — передают РИА Новости. Это не первый судебный иск, поступивший против Ивлеевой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...