Против Ивлеевой подали новый иск за «голую вечеринку»

12 февраля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Против блогера Анастасии Ивлеевой, которая устроила «голую вечеринку» в декабре 2023 года, подали новый иск. Сумма претензии составила миллиард рублей. «Суд в Москве зарегистрировал иск к Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Евтушенкову на 1 млрд руб к каждому из-за вечеринки в «Мутаборе», — передают РИА Новости. Это не первый судебный иск, поступивший против Ивлеевой.

Против блогера Анастасии Ивлеевой, которая устроила «голую вечеринку» в декабре 2023 года, подали новый иск. Сумма претензии составила миллиард рублей. «Суд в Москве зарегистрировал иск к Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Евтушенкову на 1 млрд руб к каждому из-за вечеринки в «Мутаборе», — передают РИА Новости. Это не первый судебный иск, поступивший против Ивлеевой.