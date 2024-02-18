Что известно о космонавтах, рискующих остаться без звания Героев России из-за полетов на Crew Dragon

Космонавты Кикина и Федяев рискуют не получить звание Героев России

Звание Героя России может не достаться Анне Кикиной и Андрею Федяеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев могут не получить звание Героев России после полета на МКС на американском корабле Crew Dragon. URA.RU рассказывает, кто они такие и почему рискуют остаться без наград.

Почему Кикина и Федяев рискуют не получить звание Героев России

О том, что звание может не достаться космонавтам, заявил историк космонавтики Александр Железняков. По его словам, в России полеты на американских кораблях котируются меньше, чем полеты на «Союзах». Эксперт предположил, что Кикина и Федяев получат менее весомые награды.

Чем известна Анна Кикина

Биография

Кикина родилась в Новосибирске в 1984 году. Девушка окончила общеобразовательную школу, где она регулярно участвовала в спортивных соревнованиях. В 2005 году будущий космонавт прошла курсы инструктора по обучению населения основам первой помощи при МЧС.

Годом позже Кикина получила специальность инженера-гидротехнолога в Новосибирской государственной академии водного транспорта. Уже в 2008 году она выучилась на экономиста-менеджера. Также девушка является мастером спорта по полиатлону (вид спорта, включающий несколько видов спортивного многоборья — прим. URA.RU) и рафтингу.

В 2012 году Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели. В 2014 го Межведомственная квалификационная комиссия зарекомендовала ее на должность испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.

Достижения

За спиной у Кикиной один полет. Она вместе с астронавтами NASA участвовала в экспедиции на корабле Crew Dragon к Международной комической станции.

Кикина является первой женщиной космонавтом, полетевшей на американском корабле по соглашению Москвы и Вашингтона о перекрестных полетах. В экспедиции она провела 157 дней. Космонавт имеет медаль Юрия Гагарина, звание «Почетного жителя города Новосибирска».

Кто такой Андрей Федяев

Биография

Федяев родился в 1981 году в Серове Свердловской области. Мужчина окончил Краснодарский военный авиационный институт по специальности «эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением», получив квалификацию инженера-пилота. После этого он проходил службу в Военно-воздушных силах России на Камчатке. В 2013 году он был уволен в запас из рядов ВС РФ.

В 2012 году Федяев участвовал в открытом наборе в отряд космонавтов Роскосмоса. А в 2013 году был назначен на должность кандидата в космонавты-испытатели отряда космонавтов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина».

Достижения

Федяев совершил три космических вылета и имеет медаль Гагарина. Так, он отправлялся в экспедицию в сентябре 2022 года к МКС-68 на Crew Dragon. Также был совершен полет 2 марта 2023 года. Экспедиция совершалась для замены экипажа космической станции. Крайний полет Федяева был совершен 28 марта 2023 года. Тогда корабль SpaceX Crew-6 отстыковался от МКС и вернулся на землю.