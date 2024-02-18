Полковник в отставке раскрыл дальнейшие планы ВС РФ после взятия Авдеевки

Российские солдаты после освобождения Авдеевки будут двигаться на запад и укреплять собственные позиции. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.
«Сегодня Авдеевка — это ключевой опорный пункт. <…> Открылись направления, прежде всего, на запад. Естественно, этот успех идет по линии боевого соприкосновения, с нашей стороны он будет, конечно, закрепляться», — подчеркнул Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру». Военный аналитик также обратил внимание на реакцию со стороны стран Запада и Украины, которые не скрывают, что взятие Авдеевки является поворотным моментом в зоне боевых действий.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично доложил президенту России Владимиру Путину о взятии города. Только за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 1500 человек, подчеркнул глава военного ведомства. Сам город был освобожден еще 17 февраля.
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