Полковник в отставке раскрыл дальнейшие планы ВС РФ после взятия Авдеевки

Полковник в отставке Кошкин: после Авдеевки ВС РФ будут двигаться на запад
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
ВС РФ будут двигаться на запад, уточнил Андрей Кошкин Фото:
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Российские солдаты после освобождения Авдеевки будут двигаться на запад и укреплять собственные позиции. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

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«Сегодня Авдеевка — это ключевой опорный пункт. <…> Открылись направления, прежде всего, на запад. Естественно, этот успех идет по линии боевого соприкосновения, с нашей стороны он будет, конечно, закрепляться», — подчеркнул Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру». Военный аналитик также обратил внимание на реакцию со стороны стран Запада и Украины, которые не скрывают, что взятие Авдеевки является поворотным моментом в зоне боевых действий.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично доложил президенту России Владимиру Путину о взятии города. Только за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 1500 человек, подчеркнул глава военного ведомства. Сам город был освобожден еще 17 февраля.

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Российские солдаты после освобождения Авдеевки будут двигаться на запад и укреплять собственные позиции. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. «Сегодня Авдеевка — это ключевой опорный пункт. <…> Открылись направления, прежде всего, на запад. Естественно, этот успех идет по линии боевого соприкосновения, с нашей стороны он будет, конечно, закрепляться», — подчеркнул Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру». Военный аналитик также обратил внимание на реакцию со стороны стран Запада и Украины, которые не скрывают, что взятие Авдеевки является поворотным моментом в зоне боевых действий. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично доложил президенту России Владимиру Путину о взятии города. Только за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 1500 человек, подчеркнул глава военного ведомства. Сам город был освобожден еще 17 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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