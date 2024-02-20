Тюменский маслозавод выбивает долг из свердловского поставщика

Свердловская компания «Радуга» задолжала Заводоуковскому маслозаводу из Тюменской области 8,2 млн рублей по договору поставки. Арбитражный суд региона зарегистрировал гражданский иск, сообщает система электронного правосудия.
«Истец — ООО „Заводоуковский маслозавод“, ответчик — ООО „Радуга“, зарегистрированное и работающее в Свердловской области. Суть — иск по гражданским экономическим правоотношениям. Иск зарегистрирован, но пока не поступил в производство», — говорится в сообщении электронной картотеки.
Система СБИС сообщает, что сумма иска составляет 8,2 млн рублей. Речь идет о неисполнении обязательств по договорам поставки. По данным СБИС, у поставщика, ООО «Радуга», финансовые риски отсутствуют. Это первый подобный крупный иск, с которым приходится иметь дело компании из Свердловской области.
Ранее URA.RU рассказало, что Заводоуковский маслозавод является крупнейшим в Тюменской области поставщиком рапсового масла в Китай. В целом же в 2023 году фермеры Тюмени заработали на экспорте 2,65 млрд рублей.
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