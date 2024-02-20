Тюменский маслозавод выбивает долг из свердловского поставщика

Заводоуковский маслозавод через суд пытается вернуть 8,2 млн от поставщика
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие элеватора.Курган, пшеница, зерно, рапс, овес, зерновая лаборатория
В судебном деле речь идет о нарушении договоров поставки сырья Фото:

Свердловская компания «Радуга» задолжала Заводоуковскому маслозаводу из Тюменской области 8,2 млн рублей по договору поставки. Арбитражный суд региона зарегистрировал гражданский иск, сообщает система электронного правосудия.

«Истец — ООО „Заводоуковский маслозавод“, ответчик — ООО „Радуга“, зарегистрированное и работающее в Свердловской области. Суть — иск по гражданским экономическим правоотношениям. Иск зарегистрирован, но пока не поступил в производство», — говорится в сообщении электронной картотеки.

Система СБИС сообщает, что сумма иска составляет 8,2 млн рублей. Речь идет о неисполнении обязательств по договорам поставки. По данным СБИС, у поставщика, ООО «Радуга», финансовые риски отсутствуют. Это первый подобный крупный иск, с которым приходится иметь дело компании из Свердловской области.

Ранее URA.RU рассказало, что Заводоуковский маслозавод является крупнейшим в Тюменской области поставщиком рапсового масла в Китай. В целом же в 2023 году фермеры Тюмени заработали на экспорте 2,65 млрд рублей.

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Свердловская компания «Радуга» задолжала Заводоуковскому маслозаводу из Тюменской области 8,2 млн рублей по договору поставки. Арбитражный суд региона зарегистрировал гражданский иск, сообщает система электронного правосудия. «Истец — ООО „Заводоуковский маслозавод“, ответчик — ООО „Радуга“, зарегистрированное и работающее в Свердловской области. Суть — иск по гражданским экономическим правоотношениям. Иск зарегистрирован, но пока не поступил в производство», — говорится в сообщении электронной картотеки. Система СБИС сообщает, что сумма иска составляет 8,2 млн рублей. Речь идет о неисполнении обязательств по договорам поставки. По данным СБИС, у поставщика, ООО «Радуга», финансовые риски отсутствуют. Это первый подобный крупный иск, с которым приходится иметь дело компании из Свердловской области. Ранее URA.RU рассказало, что Заводоуковский маслозавод является крупнейшим в Тюменской области поставщиком рапсового масла в Китай. В целом же в 2023 году фермеры Тюмени заработали на экспорте 2,65 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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