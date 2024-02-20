РБК: Россия выкупила более 160 самолетов у иностранных лизингодателей

Выкуп самолетов позволяет использовать суда для полетов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия расширила свой парк самолетов, выкупленных у иностранных лизингодателей, до 165 единиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Российские авиакомпании за 2023-й и начало 2024 года выкупили у своих иностранных лизингодателей 165 самолетов. Выделенный на эти цели лимит средств Фонда национального благосостояния в размере 300 миллиардов рублей исчерпан, сообщил источник в кабмине», — говорится в материале.

Численность импортного авиапарка в России составляет 400 единиц. На выкупленные самолеты приходится примерно 40%. Ранее они принадлежали западным лизингодателям, самолеты которых, несмотря на санкции, остались в России. Самолеты выкупаются, чтобы снять ограничения на использование.

Ранее «Уральские авиалинии» вывели из реестра лизинговой компании AerCap 19 самолетов Airbus. Такой ход позволил использовать суда для полетов за границу. По некоторым оценкам, выкуп самолетов мог обойтись в 900 миллионов рублей.

До этого Минтранс предложил выкупать самолеты при помощи кредитов, используя деньги из Фонда национального благосостояния. В 2022 году для этого компаниям хотели дать около 15 лет.