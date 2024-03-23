В результате теракта в «Крокусе» погибли дети

По всему миру появляются стихийные мемориалы в память о погибших в «Крокусе»
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Три ребенка умерли после теракта в «Крокус Сити Холле». Это следует из данных минздрава Подмосковья.
«Трое детей умерли после теракта», — говорится в данных. Их приводит ТАСС.
Теракт произошел 22 марта вечером. По последним официальным данным, погибли 60 человек. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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