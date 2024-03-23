В результате теракта в «Крокусе» погибли дети

ТАСС: три ребенка умерли после теракта в «Крокус Сити Холле»
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По всему миру появляются стихийные мемориалы в память о погибших в «Крокусе»
По всему миру появляются стихийные мемориалы в память о погибших в «Крокусе» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Три ребенка умерли после теракта в «Крокус Сити Холле». Это следует из данных минздрава Подмосковья.

«Трое детей умерли после теракта», — говорится в данных. Их приводит ТАСС.

Теракт произошел 22 марта вечером. По последним официальным данным, погибли 60 человек. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Три ребенка умерли после теракта в «Крокус Сити Холле». Это следует из данных минздрава Подмосковья. «Трое детей умерли после теракта», — говорится в данных. Их приводит ТАСС. Теракт произошел 22 марта вечером. По последним официальным данным, погибли 60 человек. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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