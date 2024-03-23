Красногорская больница раскрыла данные о пострадавших

Минздрав Московской области: после теракта 11 раненых было госпитализировано
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Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, машина скорой помощи, скорая помошь
В Красногорской больнице сообщили, что донорской крови достаточно Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Красногорскую больницу доставлено 11 раненных при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в минздраве Московской области.

«В больнице 11 пострадавших в результате теракта, шесть — в тяжелом состоянии, пять — в средней тяжести», — сообщил минздрав в telegram-канале. В больнице донорской крови хватает.

Ранее в депздраве Москвы сообщили, что 88 пострадавших доставлены в московские больницы. Из них — четверо детей. Центр крови Подмосковья увеличит время работы для приема доноров, передает телеканал 360.

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В Красногорскую больницу доставлено 11 раненных при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в минздраве Московской области. «В больнице 11 пострадавших в результате теракта, шесть — в тяжелом состоянии, пять — в средней тяжести», — сообщил минздрав в telegram-канале. В больнице донорской крови хватает. Ранее в депздраве Москвы сообщили, что 88 пострадавших доставлены в московские больницы. Из них — четверо детей. Центр крови Подмосковья увеличит время работы для приема доноров, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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