Красногорская больница раскрыла данные о пострадавших

В Красногорской больнице сообщили, что донорской крови достаточно
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
В Красногорскую больницу доставлено 11 раненных при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в минздраве Московской области.
«В больнице 11 пострадавших в результате теракта, шесть — в тяжелом состоянии, пять — в средней тяжести», — сообщил минздрав
Ранее в депздраве Москвы сообщили, что 88 пострадавших доставлены в московские больницы. Из них — четверо детей. Центр крови Подмосковья увеличит время работы для приема доноров, передает телеканал 360.
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