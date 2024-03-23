Красногорская больница раскрыла данные о пострадавших

Минздрав Московской области: после теракта 11 раненых было госпитализировано

23 марта 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

В Красногорской больнице сообщили, что донорской крови достаточно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Красногорскую больницу доставлено 11 раненных при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в минздраве Московской области. «В больнице 11 пострадавших в результате теракта, шесть — в тяжелом состоянии, пять — в средней тяжести», — сообщил минздрав в telegram-канале . В больнице донорской крови хватает. Ранее в депздраве Москвы сообщили, что 88 пострадавших доставлены в московские больницы. Из них — четверо детей. Центр крови Подмосковья увеличит время работы для приема доноров, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красногорскую больницу доставлено 11 раненных при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в минздраве Московской области. «В больнице 11 пострадавших в результате теракта, шесть — в тяжелом состоянии, пять — в средней тяжести», — сообщил минздрав в telegram-канале. В больнице донорской крови хватает. Ранее в депздраве Москвы сообщили, что 88 пострадавших доставлены в московские больницы. Из них — четверо детей. Центр крови Подмосковья увеличит время работы для приема доноров, передает телеканал 360.