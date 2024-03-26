Дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе» в Таджикистане опечатали

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, фариддуни шамсутдин
Семью подозреваемого в совершении теракта в «Крокусе» увезли люди в форме Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Таджикистане опечатали дом семьи одного из подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Дом обвиняемого Шамсиддина находится в 50 километрах от Душанбе, в кишлаке Лойоби. Отмечается, что членов семьи задержанного увезли люди в форме.

«Членов семьи увезли вчера в Душанбе люди в форме», — заявила соседка семьи Шамсиддина. Информацию об этом передает РИА Новости. Около дома дежурит сотрудник милиции.

Вечером 22 марта произошел теракт в здании «Крокус Сити Холла». Неизвестные расстреляли людей из автоматов Калашникова перед началом концерта группы «Пикник». После террористы предприняли неудачную попытку скрыться с места преступления.

Как заявил глава ФСБ Александр Бортников, будут приняты ответные меры после теракта, передает телеканал 360. По его словам, сейчас силовики выявляют всех участников теракта в «Крокусе» в России и за рубежом.

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В Таджикистане опечатали дом семьи одного из подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Дом обвиняемого Шамсиддина находится в 50 километрах от Душанбе, в кишлаке Лойоби. Отмечается, что членов семьи задержанного увезли люди в форме. «Членов семьи увезли вчера в Душанбе люди в форме», — заявила соседка семьи Шамсиддина. Информацию об этом передает РИА Новости. Около дома дежурит сотрудник милиции. Вечером 22 марта произошел теракт в здании «Крокус Сити Холла». Неизвестные расстреляли людей из автоматов Калашникова перед началом концерта группы «Пикник». После террористы предприняли неудачную попытку скрыться с места преступления. Как заявил глава ФСБ Александр Бортников, будут приняты ответные меры после теракта, передает телеканал 360. По его словам, сейчас силовики выявляют всех участников теракта в «Крокусе» в России и за рубежом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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