Дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе» в Таджикистане опечатали

В Таджикистане опечатали дом семьи одного из подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Дом обвиняемого Шамсиддина находится в 50 километрах от Душанбе, в кишлаке Лойоби. Отмечается, что членов семьи задержанного увезли люди в форме.
«Членов семьи увезли вчера в Душанбе люди в форме», — заявила соседка семьи Шамсиддина. Информацию об этом передает РИА Новости. Около дома дежурит сотрудник милиции.
Вечером 22 марта произошел теракт в здании «Крокус Сити Холла». Неизвестные расстреляли людей из автоматов Калашникова перед началом концерта группы «Пикник». После террористы предприняли неудачную попытку скрыться с места преступления.
Как заявил глава ФСБ Александр Бортников, будут приняты ответные меры после теракта, передает телеканал 360. По его словам, сейчас силовики выявляют всех участников теракта в «Крокусе» в России и за рубежом.
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