Минюст: иноагенты могут участвовать в выборах в России

29 марта 2024 в 08:13 Размер текста - 17 +

В Минюсте сообщили, что иностранные агент должен соблюдать все ограничения Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Иностранные агенты могут участвовать в выборах как кандидаты, однако они обязаны соблюдать ограничения, установленные законом. Об этом сообщили в Минюсте РФ. «Если кандидат является иностранным агентом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении, представляемом в Центральную избирательную комиссию», — сообщило ведомство, слова передает РИА Новости. Там отметили, что иноагент должен указывать свой статус в подписном листе, агитационных материалах. Данные о нем также могут размещать на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене. Ранее в МИД РФ сообщали, что находящиеся за рубежом иноагенты смогут проголосовать на выборах президента, сообщает «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил законодательно ограничить публичную активность иностранных агентов в период проведения избирательных кампаний и выборов, передает RT. Замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ отмечал, что иноагенты участвовали в работе штабов некоторых кандидатов в президенты РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранные агенты могут участвовать в выборах как кандидаты, однако они обязаны соблюдать ограничения, установленные законом. Об этом сообщили в Минюсте РФ. «Если кандидат является иностранным агентом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении, представляемом в Центральную избирательную комиссию», — сообщило ведомство, слова передает РИА Новости. Там отметили, что иноагент должен указывать свой статус в подписном листе, агитационных материалах. Данные о нем также могут размещать на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене. Ранее в МИД РФ сообщали, что находящиеся за рубежом иноагенты смогут проголосовать на выборах президента, сообщает «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил законодательно ограничить публичную активность иностранных агентов в период проведения избирательных кампаний и выборов, передает RT. Замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ отмечал, что иноагенты участвовали в работе штабов некоторых кандидатов в президенты РФ.