Минюст: иноагенты могут участвовать в выборах в России

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Выборы-2021. Тюмень, коиб, выборы, топ, голосование, бюллетень
В Минюсте сообщили, что иностранные агент должен соблюдать все ограничения Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Иностранные агенты могут участвовать в выборах как кандидаты, однако они обязаны соблюдать ограничения, установленные законом. Об этом сообщили в Минюсте РФ.

«Если кандидат является иностранным агентом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении, представляемом в Центральную избирательную комиссию», — сообщило ведомство, слова передает РИА Новости. Там отметили, что иноагент должен указывать свой статус в подписном листе, агитационных материалах. Данные о нем также могут размещать на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене.

Ранее в МИД РФ сообщали, что находящиеся за рубежом иноагенты смогут проголосовать на выборах президента, сообщает «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил законодательно ограничить публичную активность иностранных агентов в период проведения избирательных кампаний и выборов, передает RT. Замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ отмечал, что иноагенты участвовали в работе штабов некоторых кандидатов в президенты РФ.

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Иностранные агенты могут участвовать в выборах как кандидаты, однако они обязаны соблюдать ограничения, установленные законом. Об этом сообщили в Минюсте РФ. «Если кандидат является иностранным агентом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении, представляемом в Центральную избирательную комиссию», — сообщило ведомство, слова передает РИА Новости. Там отметили, что иноагент должен указывать свой статус в подписном листе, агитационных материалах. Данные о нем также могут размещать на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене. Ранее в МИД РФ сообщали, что находящиеся за рубежом иноагенты смогут проголосовать на выборах президента, сообщает «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил законодательно ограничить публичную активность иностранных агентов в период проведения избирательных кампаний и выборов, передает RT. Замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ отмечал, что иноагенты участвовали в работе штабов некоторых кандидатов в президенты РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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