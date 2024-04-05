В Аргентине мужчина с мачете пытался напасть на президента Милея

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, штык нож
Полицейские остановили вооруженного мужчину Фото:

Мужчина вооруженный мачете и дисками для «болгарки» попытался проникнуть в дом правительства Аргентины и напасть на президента Хавьера Милея. Об этом сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

«Он приблизился к розовому дому с мачете и другими острыми предметами. Полицейская Янина Виоланте… остановила его», — написала министр в соцсети Х.

По данным телеканала TN, задержанный — 29-летний мужчина, который пытался воспользоваться моментом, когда ограждение было открыто для выхода одного из чиновников. Во время задержания он кричал: «Я бог, я убью президента». У него были обнаружены пять шлифовальных дисков, вилка и мачете длиной около 20 сантиметров.

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Мужчина вооруженный мачете и дисками для «болгарки» попытался проникнуть в дом правительства Аргентины и напасть на президента Хавьера Милея. Об этом сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич. «Он приблизился к розовому дому с мачете и другими острыми предметами. Полицейская Янина Виоланте… остановила его», — написала министр в соцсети Х. По данным телеканала TN, задержанный — 29-летний мужчина, который пытался воспользоваться моментом, когда ограждение было открыто для выхода одного из чиновников. Во время задержания он кричал: «Я бог, я убью президента». У него были обнаружены пять шлифовальных дисков, вилка и мачете длиной около 20 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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