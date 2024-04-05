В Аргентине мужчина с мачете пытался напасть на президента Милея

Полицейские остановили вооруженного мужчину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина вооруженный мачете и дисками для «болгарки» попытался проникнуть в дом правительства Аргентины и напасть на президента Хавьера Милея. Об этом сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

«Он приблизился к розовому дому с мачете и другими острыми предметами. Полицейская Янина Виоланте… остановила его», — написала министр в соцсети Х.

По данным телеканала TN, задержанный — 29-летний мужчина, который пытался воспользоваться моментом, когда ограждение было открыто для выхода одного из чиновников. Во время задержания он кричал: «Я бог, я убью президента». У него были обнаружены пять шлифовальных дисков, вилка и мачете длиной около 20 сантиметров.