В Европарламенте согласились с одной из целей спецоперации России на Украине

Депутат Европарламента Кра: Украина должна стать демилитаризованной зоной

11 апреля 2024 в 08:41 Размер текста - 17 +

Депутаты Европарламента озвучили такое мнение во время дебатов Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине должна быть создана демилитаризованная буферная зона. Об этом заявил правый политик из Германии в Европарламенте Максимилиан Кра. В одну из целей спецоперации России входит демилитаризация Украины. «Украина должна стать демилитаризованной буферной зоной», — заявил Максимилиан Кра во время дебатов. Его слова приводит издание Politico . Другой депутат Марсель де Грааф высказался, что Украина должна проиграть, потому что идет «война цивилизаций». Об идее создать демилитаризованную зону на Украине ранее говорил президент России Владимир Путин. По его словам, она должна располагаться на таком отдалении от российских регионов, чтобы они не подвергались обстрелам, передает RT. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил разместить ее на 200 километров вглубь территории Украины. При этом, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что цель по демилитаризации практически выполнена, потому что Украина «выживает» только за счет поставок оружия НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине должна быть создана демилитаризованная буферная зона. Об этом заявил правый политик из Германии в Европарламенте Максимилиан Кра. В одну из целей спецоперации России входит демилитаризация Украины. «Украина должна стать демилитаризованной буферной зоной», — заявил Максимилиан Кра во время дебатов. Его слова приводит издание Politico. Другой депутат Марсель де Грааф высказался, что Украина должна проиграть, потому что идет «война цивилизаций». Об идее создать демилитаризованную зону на Украине ранее говорил президент России Владимир Путин. По его словам, она должна располагаться на таком отдалении от российских регионов, чтобы они не подвергались обстрелам, передает RT. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил разместить ее на 200 километров вглубь территории Украины. При этом, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что цель по демилитаризации практически выполнена, потому что Украина «выживает» только за счет поставок оружия НАТО.