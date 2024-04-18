18 апреля 2024

Директор ЦРУ Бернс дал прогноз по поражению Украины

Директор ЦРУ Бернс предрек Украине поражение к концу 2024 года
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Директор ЦРУ Бернс призывает законодателей выделить миллиарды долларов на помощь Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Законодателей на Капитолийском холме призывают принять дополнительный законопроект, по которому на помощь Украине будут выделены миллиарды долларов. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что если этого не сделать, то Киев может проиграть войну к концу года.

«Если вы не одобрите помощь Украине сейчас, Киев может проиграть в конфликте к концу года», — сказал Бернс законодателям на Капитолийском холме в Президентском центре Джорджа Буша. Его слова цитирует Politico.

Представленный в Палате представителей США проект закона о выделении средств на помощь Украине предусматривает поставку Киеву тактических ракетных комплексов ATACMS. Их дальность составляет около 290 километров, передает «Национальная служба новостей».

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Законодателей на Капитолийском холме призывают принять дополнительный законопроект, по которому на помощь Украине будут выделены миллиарды долларов. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что если этого не сделать, то Киев может проиграть войну к концу года. «Если вы не одобрите помощь Украине сейчас, Киев может проиграть в конфликте к концу года», — сказал Бернс законодателям на Капитолийском холме в Президентском центре Джорджа Буша. Его слова цитирует Politico. Представленный в Палате представителей США проект закона о выделении средств на помощь Украине предусматривает поставку Киеву тактических ракетных комплексов ATACMS. Их дальность составляет около 290 километров, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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