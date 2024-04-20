Более 50 спасателей из ХМАО выехали на борьбу с паводками в Тюменскую область

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Ишим, паводок 19 апреля. Ишим
Югорские спасатели отправляются в Тюменскую область на две недели Фото:
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Спасатели из ХМАО в составе 52 человек, четырех единиц техники и двух маломерных судов отправились на помощь в борьбе с паводками в Тюменскую область. Об этом сообщает Управление МЧС Югры в соцсети.

«Сегодня из Югры в Тюменскую область отправилась аэромобильная группировка МЧС Югры в составе 52 человек. Также эшелон оснащен четырьмя единицами техники и двумя маломерными судами», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Планируется, что спасатели будут находиться в данном районе в течение двух недель. При необходимости их пребывание будет продлено.

Ранее югорские сотрудники МЧС отправились на помощь в Курганскую область. Для борьбы с паводками выехало 20 спасателей из ХМАО и пять единиц спецтехники.

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Спасатели из ХМАО в составе 52 человек, четырех единиц техники и двух маломерных судов отправились на помощь в борьбе с паводками в Тюменскую область. Об этом сообщает Управление МЧС Югры в соцсети. «Сегодня из Югры в Тюменскую область отправилась аэромобильная группировка МЧС Югры в составе 52 человек. Также эшелон оснащен четырьмя единицами техники и двумя маломерными судами», — сообщается в telegram-канале ведомства. Планируется, что спасатели будут находиться в данном районе в течение двух недель. При необходимости их пребывание будет продлено. Ранее югорские сотрудники МЧС отправились на помощь в Курганскую область. Для борьбы с паводками выехало 20 спасателей из ХМАО и пять единиц спецтехники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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