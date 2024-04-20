Более 50 спасателей из ХМАО выехали на борьбу с паводками в Тюменскую область

20 апреля 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Югорские спасатели отправляются в Тюменскую область на две недели Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Спасатели из ХМАО в составе 52 человек, четырех единиц техники и двух маломерных судов отправились на помощь в борьбе с паводками в Тюменскую область. Об этом сообщает Управление МЧС Югры в соцсети. «Сегодня из Югры в Тюменскую область отправилась аэромобильная группировка МЧС Югры в составе 52 человек. Также эшелон оснащен четырьмя единицами техники и двумя маломерными судами», — сообщается в telegram-канале ведомства. Планируется, что спасатели будут находиться в данном районе в течение двух недель. При необходимости их пребывание будет продлено. Ранее югорские сотрудники МЧС отправились на помощь в Курганскую область. Для борьбы с паводками выехало 20 спасателей из ХМАО и пять единиц спецтехники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели из ХМАО в составе 52 человек, четырех единиц техники и двух маломерных судов отправились на помощь в борьбе с паводками в Тюменскую область. Об этом сообщает Управление МЧС Югры в соцсети. «Сегодня из Югры в Тюменскую область отправилась аэромобильная группировка МЧС Югры в составе 52 человек. Также эшелон оснащен четырьмя единицами техники и двумя маломерными судами», — сообщается в telegram-канале ведомства. Планируется, что спасатели будут находиться в данном районе в течение двух недель. При необходимости их пребывание будет продлено. Ранее югорские сотрудники МЧС отправились на помощь в Курганскую область. Для борьбы с паводками выехало 20 спасателей из ХМАО и пять единиц спецтехники.