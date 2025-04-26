Макрон заявил о «позитивном разговоре» с Зеленским на похоронах папы Римского

Макрон: Украина готова к безоговорочному прекращению огня
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Макрон в Ватикане обсудил с Зеленским мирное урегулирование конфликта на Украине
Макрон в Ватикане обсудил с Зеленским мирное урегулирование конфликта на Украине Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон провел «очень позитивный» разговор с главой Украины Владимиром Зеленским на полях похорон Папы Римского Франциска в Риме, сообщила пресс-служба Елисейского дворца. По словам Макрона, Зеленский выразил готовность Киева к безоговорочному прекращению огня.

«Очень позитивный обмен мнениями с президентом Зеленским. Украина готова к безоговорочному прекращению огня. Президент Зеленский сегодня снова сказал мне об этом. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией», — написал Макрон на своей странице в соцсети Х. Французский лидер также отметил, что работа по достижению прекращения огня и установлению прочного мира на Украине продолжится в рамках коалиции, созданной в Париже в марте 2024 года.

Встреча Макрона и Зеленского состоялась перед началом похоронной церемонии в Ватикане 26 апреля 2025 года, где присутствовали более 170 делегаций, включая свыше 60 глав государств. Зеленский также провел краткую беседу с президентом США Дональдом Трампом, однако вторая запланированная встреча с ним не состоялась из-за отъезда американского лидера.

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Президент Франции Эммануэль Макрон провел «очень позитивный» разговор с главой Украины Владимиром Зеленским на полях похорон Папы Римского Франциска в Риме, сообщила пресс-служба Елисейского дворца. По словам Макрона, Зеленский выразил готовность Киева к безоговорочному прекращению огня. «Очень позитивный обмен мнениями с президентом Зеленским. Украина готова к безоговорочному прекращению огня. Президент Зеленский сегодня снова сказал мне об этом. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией», — написал Макрон на своей странице в соцсети Х. Французский лидер также отметил, что работа по достижению прекращения огня и установлению прочного мира на Украине продолжится в рамках коалиции, созданной в Париже в марте 2024 года. Встреча Макрона и Зеленского состоялась перед началом похоронной церемонии в Ватикане 26 апреля 2025 года, где присутствовали более 170 делегаций, включая свыше 60 глав государств. Зеленский также провел краткую беседу с президентом США Дональдом Трампом, однако вторая запланированная встреча с ним не состоялась из-за отъезда американского лидера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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