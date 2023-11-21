Поставки снарядов на Украину сократились на треть

21 ноября 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Конфликт в Израиле сказывается на западной помощи Украине, сообщает ABC Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки артиллерийских снарядов из США на Украину сократились на более чем 30% с начала палестино-израильского конфликта. Об этом рассказал один из украинских чиновников. «Поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились более чем на 30%», — передает слова чиновника телеканал ABC. Он добавил, что это связано с началом боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Запасы жизненно важных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на Украине сейчас составляют около 60-70% от общих поставок. Украинский чиновник отметил, что это сокращение поставок имеет непосредственное отношение к войне Израиля против ХАМАС в секторе Газа, хотя американские чиновники предварительно заявляли об отсутствии влияния этого конфликта на их обязательства перед Украиной. Тем не менее, высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что сокращение поставок артиллерийских снарядов не связано с текущей ситуацией в секторе Газа и не имеет отношения к происходящим событиям, заключили в материале телеканала. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки 155-миллиметровых снарядов, необходимых на восточном и южном фронтах, сократились и в настоящее время склады пусты. Он указал, что дефицит боеприпасов вызван конфликтом в Израиле, который серьезно затронул поставки снарядов от западных партнеров Украины, которые сейчас направляют военную помощь Израилю. Зеленский отметил, что украинская армия будет вынуждена отступить, если западные союзники прекратят свою поддержку, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставки артиллерийских снарядов из США на Украину сократились на более чем 30% с начала палестино-израильского конфликта. Об этом рассказал один из украинских чиновников. «Поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились более чем на 30%», — передает слова чиновника телеканал ABC. Он добавил, что это связано с началом боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Запасы жизненно важных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на Украине сейчас составляют около 60-70% от общих поставок. Украинский чиновник отметил, что это сокращение поставок имеет непосредственное отношение к войне Израиля против ХАМАС в секторе Газа, хотя американские чиновники предварительно заявляли об отсутствии влияния этого конфликта на их обязательства перед Украиной. Тем не менее, высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что сокращение поставок артиллерийских снарядов не связано с текущей ситуацией в секторе Газа и не имеет отношения к происходящим событиям, заключили в материале телеканала. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки 155-миллиметровых снарядов, необходимых на восточном и южном фронтах, сократились и в настоящее время склады пусты. Он указал, что дефицит боеприпасов вызван конфликтом в Израиле, который серьезно затронул поставки снарядов от западных партнеров Украины, которые сейчас направляют военную помощь Израилю. Зеленский отметил, что украинская армия будет вынуждена отступить, если западные союзники прекратят свою поддержку, передает «Утро.ру».