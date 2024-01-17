В мире Украина Зеленский: в мире нет ВПК, способных помочь Украине противостоять РФ 18 января 2024 в 01:52 Размер текста - 17 + Зеленский заявил о нехватке военной помощи Украине со стороны союзников Фото: Официальный сайт президента Украины В мире нет таких стран, чей военнопромышленный комплекс (ВПК) был бы способен оказать помощь Украине в противостоянии с Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Давосе. Видео заявления опубликовал его офис в своем YouTube-канале. «Военной продукции всех стран мира недостаточно, чтобы обеспечить Украину артснарядами 155 калибра. В мире нет достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать конфликт с российской армией», — подчеркнул Зеленский. Ранее Зеленский отметил, что украинская армия испытывает дефицит снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что нынешних объемов поставок от западных стран недостаточно для удовлетворения потребностей армии Украины, передает RT. В мире нет таких стран, чей военнопромышленный комплекс (ВПК) был бы способен оказать помощь Украине в противостоянии с Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Давосе. Видео заявления опубликовал его офис в своем YouTube-канале. «Военной продукции всех стран мира недостаточно, чтобы обеспечить Украину артснарядами 155 калибра. В мире нет достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать конфликт с российской армией», — подчеркнул Зеленский. Ранее Зеленский отметил, что украинская армия испытывает дефицит снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что нынешних объемов поставок от западных стран недостаточно для удовлетворения потребностей армии Украины, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям