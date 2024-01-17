17 января 2024

Зеленский: в мире нет ВПК, способных помочь Украине противостоять РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский заявил о нехватке военной помощи Украине со стороны союзников Фото:

В мире нет таких стран, чей военнопромышленный комплекс (ВПК) был бы способен оказать помощь Украине в противостоянии с Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Давосе. Видео заявления опубликовал его офис в своем YouTube-канале.

«Военной продукции всех стран мира недостаточно, чтобы обеспечить Украину артснарядами 155 калибра. В мире нет достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать конфликт с российской армией», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский отметил, что украинская армия испытывает дефицит снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что нынешних объемов поставок от западных стран недостаточно для удовлетворения потребностей армии Украины, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мире нет таких стран, чей военнопромышленный комплекс (ВПК) был бы способен оказать помощь Украине в противостоянии с Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Давосе. Видео заявления опубликовал его офис в своем YouTube-канале. «Военной продукции всех стран мира недостаточно, чтобы обеспечить Украину артснарядами 155 калибра. В мире нет достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать конфликт с российской армией», — подчеркнул Зеленский. Ранее Зеленский отметил, что украинская армия испытывает дефицит снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что нынешних объемов поставок от западных стран недостаточно для удовлетворения потребностей армии Украины, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...