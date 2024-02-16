BI: ВСУ бездумно растрачивают дефицитные боеприпасы

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу,  stock
Артиллерия ВСУ сталкивается с высоким износом, пишет Business Insider Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинским военным необходимо стрелять более разумно, учитывая ограниченные ресурсы боеприпасов. Об этом пишет издание Business Insider.

«Имея дефицит боеприпасов, Украина должна стрелять умнее», — говорится в материале издания. Там добавили, что столь активное использование артиллерийского оружия ВСУ превышает рекомендованные графики его технического обслуживания и замены.

Известно, что поставки артиллерийских снарядов из США на Украину уменьшились на более чем 30% из-за палестино-израильского конфликта. В данный момент запасы ВСУ важных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов составляют около 60-70% от общих поставок. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко отметил «безумную, огромную нехватку боеприпасов», передает «Национальная служба новостей».

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Украинским военным необходимо стрелять более разумно, учитывая ограниченные ресурсы боеприпасов. Об этом пишет издание Business Insider. «Имея дефицит боеприпасов, Украина должна стрелять умнее», — говорится в материале издания. Там добавили, что столь активное использование артиллерийского оружия ВСУ превышает рекомендованные графики его технического обслуживания и замены. Известно, что поставки артиллерийских снарядов из США на Украину уменьшились на более чем 30% из-за палестино-израильского конфликта. В данный момент запасы ВСУ важных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов составляют около 60-70% от общих поставок. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко отметил «безумную, огромную нехватку боеприпасов», передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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