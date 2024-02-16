BI: ВСУ бездумно растрачивают дефицитные боеприпасы

16 февраля 2024 в 08:15 Размер текста - 17 +

Артиллерия ВСУ сталкивается с высоким износом, пишет Business Insider Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским военным необходимо стрелять более разумно, учитывая ограниченные ресурсы боеприпасов. Об этом пишет издание Business Insider. «Имея дефицит боеприпасов, Украина должна стрелять умнее», — говорится в материале издания. Там добавили, что столь активное использование артиллерийского оружия ВСУ превышает рекомендованные графики его технического обслуживания и замены. Известно, что поставки артиллерийских снарядов из США на Украину уменьшились на более чем 30% из-за палестино-израильского конфликта. В данный момент запасы ВСУ важных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов составляют около 60-70% от общих поставок. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко отметил «безумную, огромную нехватку боеприпасов», передает «Национальная служба новостей».

Украинским военным необходимо стрелять более разумно, учитывая ограниченные ресурсы боеприпасов. Об этом пишет издание Business Insider. «Имея дефицит боеприпасов, Украина должна стрелять умнее», — говорится в материале издания. Там добавили, что столь активное использование артиллерийского оружия ВСУ превышает рекомендованные графики его технического обслуживания и замены. Известно, что поставки артиллерийских снарядов из США на Украину уменьшились на более чем 30% из-за палестино-израильского конфликта. В данный момент запасы ВСУ важных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов составляют около 60-70% от общих поставок. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко отметил «безумную, огромную нехватку боеприпасов», передает «Национальная служба новостей».