Стивен Кинг предложил Путину и Зеленскому сойтись в поединке один на один

07 мая 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Путин и Зеленский должны сойтись в личном поединке, чтобы решить конфликт на Украине, заявил Кинг Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский писатель Стивен Кинг сообщил, что президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский должны уладить свои разногласия в конфликте один-на-один. Об этом он написал в соцсети X. «Я считаю, что Путин и Зеленский должны… уладить свои разногласия один-на-один», — написал Кинг в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что подобное нужно транслировать онлайн. На пост писателя ответил американский предприниматель Илон Маск. По его словам, решение украинского конфликта с помощью поединка недооценивается. Об этом он также сообщил в соцсети Х . Ранее Франция, Китай и Евросоюз объединились, чтобы решить ситуацию в Киеве. Они создадут условия для мирных переговоров России и Украины, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Также для урегулирования конфликта будет проведен мирный саммит в Швейцарии с 15 по 16 июня. Однако РФ не была приглашена на него. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский писатель Стивен Кинг сообщил, что президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский должны уладить свои разногласия в конфликте один-на-один. Об этом он написал в соцсети X. «Я считаю, что Путин и Зеленский должны… уладить свои разногласия один-на-один», — написал Кинг в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что подобное нужно транслировать онлайн. На пост писателя ответил американский предприниматель Илон Маск. По его словам, решение украинского конфликта с помощью поединка недооценивается. Об этом он также сообщил в соцсети Х. Ранее Франция, Китай и Евросоюз объединились, чтобы решить ситуацию в Киеве. Они создадут условия для мирных переговоров России и Украины, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Также для урегулирования конфликта будет проведен мирный саммит в Швейцарии с 15 по 16 июня. Однако РФ не была приглашена на него.