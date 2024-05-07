Стивен Кинг предложил Путину и Зеленскому сойтись в поединке один на один

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
Путин и Зеленский должны сойтись в личном поединке, чтобы решить конфликт на Украине, заявил Кинг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американский писатель Стивен Кинг сообщил, что президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский должны уладить свои разногласия в конфликте один-на-один. Об этом он написал в соцсети X.

«Я считаю, что Путин и Зеленский должны… уладить свои разногласия один-на-один», — написал Кинг в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что подобное нужно транслировать онлайн.

На пост писателя ответил американский предприниматель Илон Маск. По его словам, решение украинского конфликта с помощью поединка недооценивается. Об этом он также сообщил в соцсети Х.

Ранее Франция, Китай и Евросоюз объединились, чтобы решить ситуацию в Киеве. Они создадут условия для мирных переговоров России и Украины, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Также для урегулирования конфликта будет проведен мирный саммит в Швейцарии с 15 по 16 июня. Однако РФ не была приглашена на него.

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Американский писатель Стивен Кинг сообщил, что президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский должны уладить свои разногласия в конфликте один-на-один. Об этом он написал в соцсети X. «Я считаю, что Путин и Зеленский должны… уладить свои разногласия один-на-один», — написал Кинг в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что подобное нужно транслировать онлайн. На пост писателя ответил американский предприниматель Илон Маск. По его словам, решение украинского конфликта с помощью поединка недооценивается. Об этом он также сообщил в соцсети Х. Ранее Франция, Китай и Евросоюз объединились, чтобы решить ситуацию в Киеве. Они создадут условия для мирных переговоров России и Украины, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Также для урегулирования конфликта будет проведен мирный саммит в Швейцарии с 15 по 16 июня. Однако РФ не была приглашена на него.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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