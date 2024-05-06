Китай объединился с Францией и ЕС по конфликту на Украине

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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, кнр, китайский флаг, флаг китайской народной республики, флаг китай
Китай, Франция и ЕС будут содействовать проведению мирных переговоров России и Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Франция, Китай и Евросоюз будут противодействовать разгоранию украинского конфликта и создадут условия для мирных переговоров страны с Россией. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай, Франция и ЕС желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе. <…> Трем сторонам необходимо совместно противодействовать распространению побочных эффектов конфликта и эскалации боевых действий», — передает Xinhua слова Си Цзиньпина с трехсторонней встречи в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он добавил, что также страны поддерживают мирное урегулирование украинского конфликта.

Глава Китая отметил, что страны будут создавать необходимые условия для проведения мирных переговоров Киева и России и обеспечат продовольственную и энергетическую безопасность. Также страны поддержат стабильность цепочек поставок и промышленных цепочек.

Для урегулирования ситуации на Украине с 15 по 16 июня пройдет конференция в Швейцарии. Россия не была приглашена на нее. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что встреча с делегацией из РФ пройдет во время возможного второго и третьего саммита. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что любые переговоры по украинской ситуации несостоятельны и не приведут к мирному диалогу, если в них не будет принимать участие Россия.

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Франция, Китай и Евросоюз будут противодействовать разгоранию украинского конфликта и создадут условия для мирных переговоров страны с Россией. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. «Китай, Франция и ЕС желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе. <…> Трем сторонам необходимо совместно противодействовать распространению побочных эффектов конфликта и эскалации боевых действий», — передает Xinhua слова Си Цзиньпина с трехсторонней встречи в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он добавил, что также страны поддерживают мирное урегулирование украинского конфликта. Глава Китая отметил, что страны будут создавать необходимые условия для проведения мирных переговоров Киева и России и обеспечат продовольственную и энергетическую безопасность. Также страны поддержат стабильность цепочек поставок и промышленных цепочек. Для урегулирования ситуации на Украине с 15 по 16 июня пройдет конференция в Швейцарии. Россия не была приглашена на нее. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что встреча с делегацией из РФ пройдет во время возможного второго и третьего саммита. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что любые переговоры по украинской ситуации несостоятельны и не приведут к мирному диалогу, если в них не будет принимать участие Россия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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