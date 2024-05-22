Группировка «Север» продвинулась в глубину обороны ВСУ в Харьковской области

22 мая 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают продвигаться в Харьковской области Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группировка «Север» нанесла поражение подразделениям противникам и продвинулась в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения „Севера“ продвинулись в глубину обороны армии Украины и нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале . Удар по противнику был нанесен в райнах населенных пунктов Белый Колодезь, Петропавловка, Волчанские Хутора. ВСУ пытались контратаковать около Волчанска и Липцов, ВС РФ отразили попытки. Потери противника составили 255 военнослужащих и семь автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группировка «Север» нанесла поражение подразделениям противникам и продвинулась в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения „Севера“ продвинулись в глубину обороны армии Украины и нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Удар по противнику был нанесен в райнах населенных пунктов Белый Колодезь, Петропавловка, Волчанские Хутора. ВСУ пытались контратаковать около Волчанска и Липцов, ВС РФ отразили попытки. Потери противника составили 255 военнослужащих и семь автомобилей.