Группировка «Север» продвинулась в глубину обороны ВСУ в Харьковской области

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик,  stock, спезназ
ВС РФ продолжают продвигаться в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка «Север» нанесла поражение подразделениям противникам и продвинулась в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Севера“ продвинулись в глубину обороны армии Украины и нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Удар по противнику был нанесен в райнах населенных пунктов Белый Колодезь, Петропавловка, Волчанские Хутора.

ВСУ пытались контратаковать около Волчанска и Липцов, ВС РФ отразили попытки. Потери противника составили 255 военнослужащих и семь автомобилей.

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Группировка «Север» нанесла поражение подразделениям противникам и продвинулась в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения „Севера“ продвинулись в глубину обороны армии Украины и нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Удар по противнику был нанесен в райнах населенных пунктов Белый Колодезь, Петропавловка, Волчанские Хутора. ВСУ пытались контратаковать около Волчанска и Липцов, ВС РФ отразили попытки. Потери противника составили 255 военнослужащих и семь автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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