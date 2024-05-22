Группировка «Север» продвинулась в глубину обороны ВСУ в Харьковской области

Группировка «Север» нанесла поражение подразделениям противникам и продвинулась в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения „Севера“ продвинулись в глубину обороны армии Украины и нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Удар по противнику был нанесен в райнах населенных пунктов Белый Колодезь, Петропавловка, Волчанские Хутора.
ВСУ пытались контратаковать около Волчанска и Липцов, ВС РФ отразили попытки. Потери противника составили 255 военнослужащих и семь автомобилей.
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Группировка «Север» нанесла поражение подразделениям противникам и продвинулась в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения „Севера“ продвинулись в глубину обороны армии Украины и нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Удар по противнику был нанесен в райнах населенных пунктов Белый Колодезь, Петропавловка, Волчанские Хутора. ВСУ пытались контратаковать около Волчанска и Липцов, ВС РФ отразили попытки. Потери противника составили 255 военнослужащих и семь автомобилей.