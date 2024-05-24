Курганский боец Пылков рассказал о подарке для школы в Луганске. Видео

Курганский боец Пылков: казаки сделали подарок школе №50 в Луганске

25 мая 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Боец СВО Пылков рассказал о единстве фронта и тыла (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец СВО, казак Александр Пылков рассказал, что вместе с комбатом и сослуживцами они подарили школе №50 в Луганске триммеры. Старые в школе сломались и газоны нечем было скашивать. Об этом курганец сообщил URA.RU. «Наш комбат с позывным „Мангуст“ собрал казаков и принял решение помочь школе, когда узнал, что у них поломался триммер. Купили два и передали коллективу образовательного учреждения, поскольку фронт и тыл должны быть едины», — пояснил Пылков. Педагоги и ученики поблагодарили бойцов за подарок. Курганский боец снял видео с места событий. Ранее казак Пылков решил снова вернуться на фронт, чтобы защищать Родину вместе со своими товарищами. Он добавил, что не смог долго находиться в тылу, когда его сослуживцы бьют врага на фронте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский боец СВО, казак Александр Пылков рассказал, что вместе с комбатом и сослуживцами они подарили школе №50 в Луганске триммеры. Старые в школе сломались и газоны нечем было скашивать. Об этом курганец сообщил URA.RU. «Наш комбат с позывным „Мангуст“ собрал казаков и принял решение помочь школе, когда узнал, что у них поломался триммер. Купили два и передали коллективу образовательного учреждения, поскольку фронт и тыл должны быть едины», — пояснил Пылков. Педагоги и ученики поблагодарили бойцов за подарок. Курганский боец снял видео с места событий. Ранее казак Пылков решил снова вернуться на фронт, чтобы защищать Родину вместе со своими товарищами. Он добавил, что не смог долго находиться в тылу, когда его сослуживцы бьют врага на фронте.