Курганский боец Пылков: казаки сделали подарок школе №50 в Луганске

Курганский боец СВО, казак Александр Пылков рассказал, что вместе с комбатом и сослуживцами они подарили школе №50 в Луганске триммеры. Старые в школе сломались и газоны нечем было скашивать. Об этом курганец сообщил URA.RU.
«Наш комбат с позывным „Мангуст“ собрал казаков и принял решение помочь школе, когда узнал, что у них поломался триммер. Купили два и передали коллективу образовательного учреждения, поскольку фронт и тыл должны быть едины», — пояснил Пылков. Педагоги и ученики поблагодарили бойцов за подарок. Курганский боец снял видео с места событий.
Ранее казак Пылков решил снова вернуться на фронт, чтобы защищать Родину вместе со своими товарищами. Он добавил, что не смог долго находиться в тылу, когда его сослуживцы бьют врага на фронте.
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