24 мая 2024

Курганский боец Пылков рассказал о подарке для школы в Луганске. Видео

Курганский боец Пылков: казаки сделали подарок школе №50 в Луганске
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Пылков. Курган, пылков александр
Боец СВО Пылков рассказал о единстве фронта и тыла (архивное фото) Фото:
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Курганский боец СВО, казак Александр Пылков рассказал, что вместе с комбатом и сослуживцами они подарили школе №50 в Луганске триммеры. Старые в школе сломались и газоны нечем было скашивать. Об этом курганец сообщил URA.RU.

«Наш комбат с позывным „Мангуст“ собрал казаков и принял решение помочь школе, когда узнал, что у них поломался триммер. Купили два и передали коллективу образовательного учреждения, поскольку фронт и тыл должны быть едины», — пояснил Пылков. Педагоги и ученики поблагодарили бойцов за подарок. Курганский боец снял видео с места событий.

Ранее казак Пылков решил снова вернуться на фронт, чтобы защищать Родину вместе со своими товарищами. Он добавил, что не смог долго находиться в тылу, когда его сослуживцы бьют врага на фронте.

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Курганский боец СВО, казак Александр Пылков рассказал, что вместе с комбатом и сослуживцами они подарили школе №50 в Луганске триммеры. Старые в школе сломались и газоны нечем было скашивать. Об этом курганец сообщил URA.RU. «Наш комбат с позывным „Мангуст“ собрал казаков и принял решение помочь школе, когда узнал, что у них поломался триммер. Купили два и передали коллективу образовательного учреждения, поскольку фронт и тыл должны быть едины», — пояснил Пылков. Педагоги и ученики поблагодарили бойцов за подарок. Курганский боец снял видео с места событий. Ранее казак Пылков решил снова вернуться на фронт, чтобы защищать Родину вместе со своими товарищами. Он добавил, что не смог долго находиться в тылу, когда его сослуживцы бьют врага на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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