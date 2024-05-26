В Турции погибли десять человек в ДТП с автобусом и грузовиком

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ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, дтп, общественный транспорт, салон автобуса, авария
В результате ДТП с автобусом, пострадали 30 человек (архивное фото) Фото:

В Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли не менее 10 человек, 30 получили различные травмы. Об этом сообщает губернатор региона Али Хмза Пехливан.

«По меньшей мере 10 человек погибли, 30 получили различные травмы в результате ДТП в провинции Мерсин на юге Турции», — передает словам губернатора телеканал TRT Haber. Он уточнил, что автобус столкнулся с грузовиком, который следовал по противоположной полосе. Сейчас дорога перекрыта, на месте работает полиция. Причина аварии пока не сообщатся.

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В Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли не менее 10 человек, 30 получили различные травмы. Об этом сообщает губернатор региона Али Хмза Пехливан. «По меньшей мере 10 человек погибли, 30 получили различные травмы в результате ДТП в провинции Мерсин на юге Турции», — передает словам губернатора телеканал TRT Haber. Он уточнил, что автобус столкнулся с грузовиком, который следовал по противоположной полосе. Сейчас дорога перекрыта, на месте работает полиция. Причина аварии пока не сообщатся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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