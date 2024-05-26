В Турции погибли десять человек в ДТП с автобусом и грузовиком

В результате ДТП с автобусом, пострадали 30 человек (архивное фото)
В Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли не менее 10 человек, 30 получили различные травмы. Об этом сообщает губернатор региона Али Хмза Пехливан.
«По меньшей мере 10 человек погибли, 30 получили различные травмы в результате ДТП в провинции Мерсин на юге Турции», — передает словам губернатора телеканал TRT Haber. Он уточнил, что автобус столкнулся с грузовиком, который следовал по противоположной полосе. Сейчас дорога перекрыта, на месте работает полиция. Причина аварии пока не сообщатся.
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