В Турции погибли десять человек в ДТП с автобусом и грузовиком

26 мая 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

В результате ДТП с автобусом, пострадали 30 человек (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли не менее 10 человек, 30 получили различные травмы. Об этом сообщает губернатор региона Али Хмза Пехливан. «По меньшей мере 10 человек погибли, 30 получили различные травмы в результате ДТП в провинции Мерсин на юге Турции», — передает словам губернатора телеканал TRT Haber. Он уточнил, что автобус столкнулся с грузовиком, который следовал по противоположной полосе. Сейчас дорога перекрыта, на месте работает полиция. Причина аварии пока не сообщатся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли не менее 10 человек, 30 получили различные травмы. Об этом сообщает губернатор региона Али Хмза Пехливан. «По меньшей мере 10 человек погибли, 30 получили различные травмы в результате ДТП в провинции Мерсин на юге Турции», — передает словам губернатора телеканал TRT Haber. Он уточнил, что автобус столкнулся с грузовиком, который следовал по противоположной полосе. Сейчас дорога перекрыта, на месте работает полиция. Причина аварии пока не сообщатся.