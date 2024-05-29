Во Франции задержали 10 чеченцев

Во Франции задержали 10 представителей чеченской диаспоры в ходе спецоперации

29 мая 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

Во Франции был задержан человек, которого подозревают в убийстве педагога Фото: Анна Майорова © URA.RU Во Франции были задержаны примерно 10 представителей чеченской диаспоры. Это произошло в рамках масштабной полицейской операции. Об этом сообщает местное издание France-3. «Полиция вмешалась в дела чеченской общины, некоторые члены которой связаны с радикалами-террористами. Операция была проведена одновременно в 12 французских городах, в том числе Реймсе, Страсбурге и Тулузе. Было задержано около 10 человек», — говорится в материале . Отмечается, что члены диаспоры подозреваются в создании ОПГ и незаконном обороте оружия. Расследованием занимается прокуратура города Лилля. Большое количество полицейских было привлечено для операции в Реймсе. Одного из задержанных подозревают в связях с убийцей преподавателя колледжа Bois d’Aulne Сэмюэля Пэти. Педагога убили за то, что он показал карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала. Это произошло на занятии, посвященному свободе слова. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что преступник не имеет национальности. По его словам, преподаватель сам спровоцировал нападение, продемонстрировав такие рисунки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Франции были задержаны примерно 10 представителей чеченской диаспоры. Это произошло в рамках масштабной полицейской операции. Об этом сообщает местное издание France-3. «Полиция вмешалась в дела чеченской общины, некоторые члены которой связаны с радикалами-террористами. Операция была проведена одновременно в 12 французских городах, в том числе Реймсе, Страсбурге и Тулузе. Было задержано около 10 человек», — говорится в материале. Отмечается, что члены диаспоры подозреваются в создании ОПГ и незаконном обороте оружия. Расследованием занимается прокуратура города Лилля. Большое количество полицейских было привлечено для операции в Реймсе. Одного из задержанных подозревают в связях с убийцей преподавателя колледжа Bois d’Aulne Сэмюэля Пэти. Педагога убили за то, что он показал карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала. Это произошло на занятии, посвященному свободе слова. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что преступник не имеет национальности. По его словам, преподаватель сам спровоцировал нападение, продемонстрировав такие рисунки.