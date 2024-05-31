BFMTV: во Франции задержан выходец из Чечни, готовивший теракт на Олимпиаде

Выходца из Чечни задержали во Франции из-за подготовки к теракту перед Олимпийскими играми. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«В ходе операции, проведенной 22 мая, был задержан 18-летний выходец из Чечни, который подозревается в подготовке теракта во время футбольных соревнований в Сент-Этьене», — сообщает телеканал. Город, в котором был задержан человек, находится на востоке Франции.
Ранее во Франции были задержаны 10 представителей чеченской диаспоры. Операция по их поимке прошла в 12 городах. Среди задержанных — подозреваемый в связях с убийцей преподавателя колледжа Bois d’Aulne Сэмюэля Пэти.
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Выходца из Чечни задержали во Франции из-за подготовки к теракту перед Олимпийскими играми. Об этом сообщает телеканал BFMTV. «В ходе операции, проведенной 22 мая, был задержан 18-летний выходец из Чечни, который подозревается в подготовке теракта во время футбольных соревнований в Сент-Этьене», — сообщает телеканал. Город, в котором был задержан человек, находится на востоке Франции. Ранее во Франции были задержаны 10 представителей чеченской диаспоры. Операция по их поимке прошла в 12 городах. Среди задержанных — подозреваемый в связях с убийцей преподавателя колледжа Bois d’Aulne Сэмюэля Пэти.