BFMTV: во Франции задержан выходец из Чечни, готовивший теракт на Олимпиаде

31 мая 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Выходец из Чечни планировал теракт на Олимпиде, пишут французские СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выходца из Чечни задержали во Франции из-за подготовки к теракту перед Олимпийскими играми. Об этом сообщает телеканал BFMTV. «В ходе операции, проведенной 22 мая, был задержан 18-летний выходец из Чечни, который подозревается в подготовке теракта во время футбольных соревнований в Сент-Этьене», — сообщает телеканал . Город, в котором был задержан человек, находится на востоке Франции. Ранее во Франции были задержаны 10 представителей чеченской диаспоры. Операция по их поимке прошла в 12 городах. Среди задержанных — подозреваемый в связях с убийцей преподавателя колледжа Bois d’Aulne Сэмюэля Пэти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выходца из Чечни задержали во Франции из-за подготовки к теракту перед Олимпийскими играми. Об этом сообщает телеканал BFMTV. «В ходе операции, проведенной 22 мая, был задержан 18-летний выходец из Чечни, который подозревается в подготовке теракта во время футбольных соревнований в Сент-Этьене», — сообщает телеканал. Город, в котором был задержан человек, находится на востоке Франции. Ранее во Франции были задержаны 10 представителей чеченской диаспоры. Операция по их поимке прошла в 12 городах. Среди задержанных — подозреваемый в связях с убийцей преподавателя колледжа Bois d’Aulne Сэмюэля Пэти.