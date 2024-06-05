StarHit раскрыл имя первого героя нового сезона телешоу «Последний герой»

За главный приз в новом сезоне шоу будет бороться Кристина Захарова — участница шоу «Пацанки», об этом пишет онлайн-журнал StarHit. В прошлом участница пережила домашнее насилие, зависимость от алкоголя и запрещенных веществ, но справилась с трудностями и теперь готова проверить себя на прочность. Новый сезон впервые снимали в России.
Местом для будущих съемок объявили заповедную часть Республики Алтай — берег Телецкого озера. По словам организаторов шоу, его выбрали из-за недоступности для обычных людей и красивых пейзажей. «Здесь удивительным образом сочетаются почти кинематографические пейзажи и первозданная природа, — сообщает Юлия Сумачева, генеральный продюсер „ВайТ Медиа“. — Именно в условиях родной дикой природы участникам придется выживать и бороться за звание победителя проекта: непроходимые лесные тропы, крутые горные склоны и бурные реки — это лишь малая часть того, что ждет наших героев впереди».
Ведущая «Последнего героя» Ксения Бородина, рассказала, что о съемках нового сезона в России давно просили зрители, и команда их услышала. Она отметила, что участникам придется проявить все свои сильные качества, чтобы победить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.