StarHit раскрыл имя первого героя нового сезона телешоу «Последний герой»

StarHit: участница шоу «Пацанки» снимется в телешоу «Последний герой»
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Природа Алтая. Алтай, лето, природа, ледник, горы, алтай
В этот раз съемки нового сезона проходили на Алтае Фото:

За главный приз в новом сезоне шоу будет бороться Кристина Захарова — участница шоу «Пацанки», об этом пишет онлайн-журнал StarHit. В прошлом участница пережила домашнее насилие, зависимость от алкоголя и запрещенных веществ, но справилась с трудностями и теперь готова проверить себя на прочность. Новый сезон впервые снимали в России.

Местом для будущих съемок объявили заповедную часть Республики Алтай — берег Телецкого озера. По словам организаторов шоу, его выбрали из-за недоступности для обычных людей и красивых пейзажей. «Здесь удивительным образом сочетаются почти кинематографические пейзажи и первозданная природа, — сообщает Юлия Сумачева, генеральный продюсер „ВайТ Медиа“. — Именно в условиях родной дикой природы участникам придется выживать и бороться за звание победителя проекта: непроходимые лесные тропы, крутые горные склоны и бурные реки — это лишь малая часть того, что ждет наших героев впереди».

Ведущая «Последнего героя» Ксения Бородина, рассказала, что о съемках нового сезона в России давно просили зрители, и команда их услышала. Она отметила, что участникам придется проявить все свои сильные качества, чтобы победить.

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За главный приз в новом сезоне шоу будет бороться Кристина Захарова — участница шоу «Пацанки», об этом пишет онлайн-журнал StarHit. В прошлом участница пережила домашнее насилие, зависимость от алкоголя и запрещенных веществ, но справилась с трудностями и теперь готова проверить себя на прочность. Новый сезон впервые снимали в России. Местом для будущих съемок объявили заповедную часть Республики Алтай — берег Телецкого озера. По словам организаторов шоу, его выбрали из-за недоступности для обычных людей и красивых пейзажей. «Здесь удивительным образом сочетаются почти кинематографические пейзажи и первозданная природа, — сообщает Юлия Сумачева, генеральный продюсер „ВайТ Медиа“. — Именно в условиях родной дикой природы участникам придется выживать и бороться за звание победителя проекта: непроходимые лесные тропы, крутые горные склоны и бурные реки — это лишь малая часть того, что ждет наших героев впереди». Ведущая «Последнего героя» Ксения Бородина, рассказала, что о съемках нового сезона в России давно просили зрители, и команда их услышала. Она отметила, что участникам придется проявить все свои сильные качества, чтобы победить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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