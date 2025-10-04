В Белгороде закрыли торговые центры

В Белгороде принято решение о временной приостановке работы ряда торговых объектов в городе до конца текущего дня. Данная мера связана с атаками беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«В связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что речь идет о таких торговых центрах, как «Сити Молл», «МегаГринн» и «РИО».
Также указывалось, что закрытию подлежат открытая часть «Центрального рынка» и территория возле магазина «1000 Мелочей». Отмечалось, что указанные меры являются временными и вводятся в интересах безопасности жителей города.
