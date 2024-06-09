Глава Рособрнадзора не дал шансов списавшим на ЕГЭ

Глава Рособрнадзора: резервные дни ЕГЭ не предназначены для нарушителей
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Те, кто пришел на ЕГЭ списывать, пытаются обмануть своих сверстников, заявил Анзор Музаев
Те, кто пришел на ЕГЭ списывать, пытаются обмануть своих сверстников, заявил Анзор Музаев Фото:

Резервные дни для пересдачи ЕГЭ, 4 и 5 июля, не предназначены для нарушителей, пойманных на списывании в основные дни сдачи. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. 

«Если участнику стало плохо, важно обратиться в медпункт, чтобы там получить справку и оформить соответствующий протокол для пересдачи. <...> Но новый порядок пересдачи — это не подарок для нарушителей», — заявил Музаев в интервью ТАСС во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что те, кто пришел списывать и обманывать своих сверстников, должны приходить на экзамен через год. 

Музаев отметил, что резервные дни предназначены для законопослушных учеников, которые по каким-либо причинам получили неудовлетворительный балл. По его словам, на пересдачу пойдут те ребята, которые сдали предмет ЕГЭ на баллы ниже порога. 

Ранее прокуратура Чувашии организовала проверку из-за сообщений о том, что в одной из школ учеников заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что такие меры унижают учащихся. После этого Музаев допустил, что родительским комитетам предоставят право контролировать процесс досмотра школьников перед экзаменом.

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Резервные дни для пересдачи ЕГЭ, 4 и 5 июля, не предназначены для нарушителей, пойманных на списывании в основные дни сдачи. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.  «Если участнику стало плохо, важно обратиться в медпункт, чтобы там получить справку и оформить соответствующий протокол для пересдачи. <...> Но новый порядок пересдачи — это не подарок для нарушителей», — заявил Музаев в интервью ТАСС во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что те, кто пришел списывать и обманывать своих сверстников, должны приходить на экзамен через год.  Музаев отметил, что резервные дни предназначены для законопослушных учеников, которые по каким-либо причинам получили неудовлетворительный балл. По его словам, на пересдачу пойдут те ребята, которые сдали предмет ЕГЭ на баллы ниже порога.  Ранее прокуратура Чувашии организовала проверку из-за сообщений о том, что в одной из школ учеников заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что такие меры унижают учащихся. После этого Музаев допустил, что родительским комитетам предоставят право контролировать процесс досмотра школьников перед экзаменом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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