Родителям хотят разрешить контролировать досмотр перед ЕГЭ

Рособрнадзор хочет позволить родительским комитетам следить за досмотром на ЕГЭ
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Родительским комитетам могут позволить контролировать досмотр перед ЕГЭ
Родительским комитетам могут позволить контролировать досмотр перед ЕГЭ Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Родительским комитетам могут предоставить право контролировать процедуру досмотра учеников перед ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета», — сказал Музаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости. Он добавил, что представитель должен будет присутствовать в школе и работать с родителями.

Ранее прокуратура Чувашии организовала проверку из-за сообщений о том, что в одной из школ учеников заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ. Глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что такие меры унижают учащихся.

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Родительским комитетам могут предоставить право контролировать процедуру досмотра учеников перед ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета», — сказал Музаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости. Он добавил, что представитель должен будет присутствовать в школе и работать с родителями. Ранее прокуратура Чувашии организовала проверку из-за сообщений о том, что в одной из школ учеников заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ. Глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что такие меры унижают учащихся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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