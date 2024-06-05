Родителям хотят разрешить контролировать досмотр перед ЕГЭ

Родительским комитетам могут предоставить право контролировать процедуру досмотра учеников перед ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета», — сказал Музаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости. Он добавил, что представитель должен будет присутствовать в школе и работать с родителями.
Ранее прокуратура Чувашии организовала проверку из-за сообщений о том, что в одной из школ учеников заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ. Глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что такие меры унижают учащихся.
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