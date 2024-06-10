Президент Швейцарии хочет провести саммит по Украине с участием РФ

10 июня 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Швейцария надеется на то, что после грядущего саммита по Украине Россия примет участие в следующих, заявила Амхерд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирный саммит по Украине в Швейцарии, который запланирован на 15 -16 июня, может дать толчок тому, что в следующих таких конференциях Россия примет участие. Об этом заявила президент страны Виола Амхерд во время пресс-конференции. «Мы хотим запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России», — заявила Амхерд. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что подобное удастся только при условии совместных действий всех стран. Россию не пригласили на мирный саммит в Швейцарии, где будет обсуждаться ситуация на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что конференция не имеет ничего общего с миром. По ее словам, на ней собираются поставщики оружия Украине, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мирный саммит по Украине в Швейцарии, который запланирован на 15 -16 июня, может дать толчок тому, что в следующих таких конференциях Россия примет участие. Об этом заявила президент страны Виола Амхерд во время пресс-конференции. «Мы хотим запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России», — заявила Амхерд. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что подобное удастся только при условии совместных действий всех стран. Россию не пригласили на мирный саммит в Швейцарии, где будет обсуждаться ситуация на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что конференция не имеет ничего общего с миром. По ее словам, на ней собираются поставщики оружия Украине, передает «Национальная служба новостей».