Президент Швейцарии хочет провести саммит по Украине с участием РФ

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, швейцария, флаг швейцарии
Швейцария надеется на то, что после грядущего саммита по Украине Россия примет участие в следующих, заявила Амхерд Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мирный саммит по Украине в Швейцарии, который запланирован на 15 -16 июня, может дать толчок тому, что в следующих таких конференциях Россия примет участие. Об этом заявила президент страны Виола Амхерд во время пресс-конференции.

«Мы хотим запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России», — заявила Амхерд. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что подобное удастся только при условии совместных действий всех стран.

Россию не пригласили на мирный саммит в Швейцарии, где будет обсуждаться ситуация на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что конференция не имеет ничего общего с миром. По ее словам, на ней собираются поставщики оружия Украине, передает «Национальная служба новостей».

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Мирный саммит по Украине в Швейцарии, который запланирован на 15 -16 июня, может дать толчок тому, что в следующих таких конференциях Россия примет участие. Об этом заявила президент страны Виола Амхерд во время пресс-конференции. «Мы хотим запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России», — заявила Амхерд. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что подобное удастся только при условии совместных действий всех стран. Россию не пригласили на мирный саммит в Швейцарии, где будет обсуждаться ситуация на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что конференция не имеет ничего общего с миром. По ее словам, на ней собираются поставщики оружия Украине, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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