11 июня 2024

«Известия»: в РФ начали производить детали для авто качественнее, чем за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские предприятия научились производить качественные запчасти (архивное фото)
Российские предприятия научились производить качественные запчасти (архивное фото) Фото:

В России производятся запчасти для автомобилей, которые превосходят по качеству зарубежные аналоги. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Изготовленные в РФ запчасти автосервисы уже используют при ремонте машин, причем как российских, так и иномарок. Это не „оригинальные“ детали, но во многих случаях они выше по качеству, чем автокомпоненты неизвестного происхождения, которые поступают из-за рубежа», — передает газета «Известия» со ссылкой на представителей РСА.

На отечественных заводах производят качественные автомобильные стекла, тормозные диски, колодки. Также предприятия в РФ успешно освоили изготовление капотов, крыльев и бамперов, не уступающих импортным, отмечает издание.

Автомобильные бренды начали покидать отечественный рынок на фоне начала спецоперации на Украине. Одним из первых работу в России приостановил американский Ford. Компания вышла из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой «Соллерс», продав свою неконтролирующую долю (49%) в компании российскому юрлицу, пишет «Национальная служба новостей».

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В России производятся запчасти для автомобилей, которые превосходят по качеству зарубежные аналоги. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА). «Изготовленные в РФ запчасти автосервисы уже используют при ремонте машин, причем как российских, так и иномарок. Это не „оригинальные“ детали, но во многих случаях они выше по качеству, чем автокомпоненты неизвестного происхождения, которые поступают из-за рубежа», — передает газета «Известия» со ссылкой на представителей РСА. На отечественных заводах производят качественные автомобильные стекла, тормозные диски, колодки. Также предприятия в РФ успешно освоили изготовление капотов, крыльев и бамперов, не уступающих импортным, отмечает издание. Автомобильные бренды начали покидать отечественный рынок на фоне начала спецоперации на Украине. Одним из первых работу в России приостановил американский Ford. Компания вышла из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой «Соллерс», продав свою неконтролирующую долю (49%) в компании российскому юрлицу, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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