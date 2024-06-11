«Известия»: в РФ начали производить детали для авто качественнее, чем за рубежом

В России производятся запчасти для автомобилей, которые превосходят по качеству зарубежные аналоги. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).
«Изготовленные в РФ запчасти автосервисы уже используют при ремонте машин, причем как российских, так и иномарок. Это не „оригинальные“ детали, но во многих случаях они выше по качеству, чем автокомпоненты неизвестного происхождения, которые поступают из-за рубежа», — передает газета «Известия» со ссылкой на представителей РСА.
На отечественных заводах производят качественные автомобильные стекла, тормозные диски, колодки. Также предприятия в РФ успешно освоили изготовление капотов, крыльев и бамперов, не уступающих импортным, отмечает издание.
Автомобильные бренды начали покидать отечественный рынок на фоне начала спецоперации на Украине. Одним из первых работу в России приостановил американский Ford. Компания вышла из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой «Соллерс», продав свою неконтролирующую долю (49%) в компании российскому юрлицу, пишет «Национальная служба новостей».
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