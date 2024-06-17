Сын Жириновского рассказал о просьбе отца после выхода из комы

Олег Жириновский: отец перед смертью попросил купить ему квартиру в Дубае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Жириновский дал наказ своему сыну - купить квартиру в дубае, заявил наследник политика
Владимир Жириновский дал наказ своему сыну - купить квартиру в дубае, заявил наследник политика Фото:

Внебрачный сын основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Олег признался, что после того, как его отец вышел из комы в марте 2022 года, тот позвонил ему и дал поручение — купить квартиру в Дубае. Об этом Олег Жириновский рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак. 

«Олег, служебка где? У тебя? <...> Карточка моя где, у тебя? (...) Как только выйду — квартиру в Дубае [покупай]», — вспомнил о разговоре с отцом сын политика. Он также признался, что честно выполнил данную просьбу. 

Ксения Собчак опубликовала на своем канале интервью с внебрачным сыном Жириновского. Тот в разговоре рассказывал, какое наследство отец оставил своим детям, а также рассказал об отношении самого Жириновского к деньгам — он их не тратил. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Внебрачный сын основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Олег признался, что после того, как его отец вышел из комы в марте 2022 года, тот позвонил ему и дал поручение — купить квартиру в Дубае. Об этом Олег Жириновский рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак.  «Олег, служебка где? У тебя? <...> Карточка моя где, у тебя? (...) Как только выйду — квартиру в Дубае [покупай]», — вспомнил о разговоре с отцом сын политика. Он также признался, что честно выполнил данную просьбу.  Ксения Собчак опубликовала на своем канале интервью с внебрачным сыном Жириновского. Тот в разговоре рассказывал, какое наследство отец оставил своим детям, а также рассказал об отношении самого Жириновского к деньгам — он их не тратил. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...