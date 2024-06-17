Сын Жириновского рассказал о просьбе отца после выхода из комы

Внебрачный сын основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Олег признался, что после того, как его отец вышел из комы в марте 2022 года, тот позвонил ему и дал поручение — купить квартиру в Дубае. Об этом Олег Жириновский рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак.
«Олег, служебка где? У тебя? <...> Карточка моя где, у тебя? (...) Как только выйду — квартиру в Дубае [покупай]», — вспомнил о разговоре с отцом сын политика. Он также признался, что честно выполнил данную просьбу.
Ксения Собчак опубликовала на своем канале интервью с внебрачным сыном Жириновского. Тот в разговоре рассказывал, какое наследство отец оставил своим детям, а также рассказал об отношении самого Жириновского к деньгам — он их не тратил.
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