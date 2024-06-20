Reuters: Германия заблокировала принятие 14-го пакета санкций против России

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Митинг Объединенной коммунистической партии, Союза коммунистической молодёжи, Российской коммунистической рабочей партии и Национал-большевистской партии у входа в гостиницу Метрополь, приуроченный к проведению послом ЕС в России Роланом Галарага конферен, германия, фрг, флаг фрг, посольство, посольство фрг
Страны ЕС не смогли договориться по 14-му пакету санкций против России Фото:
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Страны Европейского Союза не смогли прийти к консенсусу относительно 14-го пакета санкций против России. По информации дипломатов ЕС, Германия продолжает выступать против новых ограничений, несмотря на исключение спорного пункта.

«Страны ЕС не смогли договориться о 14-м пакете санкций в отношении России, поскольку Германия оставалась блокирующей силой», — сообщает Reuters со ссылкой на слова дипломатов. Обсуждение новых ограничительных мер, включая запрет на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) и ответственность операторов ЕС за нарушения санкций своими дочерними компаниями и партнерами в третьих странах, ведется более месяца. Однако до сих пор не удалось достичь единства в вопросе введения новых санкций.

Ранее предложенный пункт, который предполагал обязательства дочерних компаний запрещать реэкспорт товаров в Россию и для использования на ее территории, был исключен из пакета. Несмотря на это, Германия продолжает блокировать принятие новых мер. Обсуждение пакета санкций продолжится на следующем заседании послов ЕС в четверг.

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Страны Европейского Союза не смогли прийти к консенсусу относительно 14-го пакета санкций против России. По информации дипломатов ЕС, Германия продолжает выступать против новых ограничений, несмотря на исключение спорного пункта. «Страны ЕС не смогли договориться о 14-м пакете санкций в отношении России, поскольку Германия оставалась блокирующей силой», — сообщает Reuters со ссылкой на слова дипломатов. Обсуждение новых ограничительных мер, включая запрет на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) и ответственность операторов ЕС за нарушения санкций своими дочерними компаниями и партнерами в третьих странах, ведется более месяца. Однако до сих пор не удалось достичь единства в вопросе введения новых санкций. Ранее предложенный пункт, который предполагал обязательства дочерних компаний запрещать реэкспорт товаров в Россию и для использования на ее территории, был исключен из пакета. Несмотря на это, Германия продолжает блокировать принятие новых мер. Обсуждение пакета санкций продолжится на следующем заседании послов ЕС в четверг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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